Німеччина та інші країни Європи продовжують купувати скраплений газ у РФ через посередника, — ZDF

За даними журналістів, безпосередньо з Росією Берлін угоди не укладає. Вони здійснюються через Бельгію, куди поставляється російський ЗПГ.

Related video

Німеччина та частина інших європейських країн продовжують закуповувати скраплений природний газ (ЗПГ) із Росії. Про це пише німецька телекомпанія ZDF із посиланням на Кільський інститут світової економіки.

Як уточнюється, безпосередньо з російською стороною Берлін не укладає угод, воліючи діяти через Брюссель. Зокрема, Бельгія купує ЗПГ у Росії, до держави він доставляється вантажними суднами, а звідти вже йде до інших країн Євросоюзу. У підсумку в статистиці такі постачання не відображаються як "російські".

Віцепрезидент інституту Стефан Коотс розповів, що обсяги постачання становлять близько 5 млрд кубометрів на рік. Це приблизно 5-6% від усієї потреби Німеччини у газі.

Крім Німеччини, головними покупцями російського ЗПГ є, власне, Бельгія, Франція та Нідерланди.

Як нагадують журналісти, раніше уряд ФРН декларував свою готовність відмовитися від газу з країни-агресора.

За даними німецької газети Handelsblatt, постачання ЗПГ із Росії досягли своїх пікових значень. Нині 13% європейського імпорту зрідженого газу посідає російська сировина. Загалом Москва цього року отримала в результаті цих угод близько 27 млрд євро.

Як кажуть експерти, проблем із газопостачанням у ФРН цього зимового сезону виникнути не повинно. А ось взимку 2023-2024 рр. найімовірніше буде дефіцит газу в країні.

Нагадаємо, 5 грудня почало діяти нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Раніше Фокус також писав про те, що США запровадили санкції проти РФ за використання іранських дронів в Україні. Під обмеження Вашингтона потрапили установи, відповідальні за купівлю та застосування іранських БПЛА у ході війни, зокрема ПКС РФ.