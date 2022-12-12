"Нет материала для показа": сборы в российских кинотеатрах упали до 70%

По данным профильного комитета Совета Федерации РФ, киноотрасль потеряла 4,5 млрд рублей. С начала года в стране-агрессоре закрылось 11,5% кинотеатров.

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Уровень падения сборов российских кинотеатров за текущий год составил 56-70%. Об этом сообщили в профильном комитете Совета Федерации РФ по экономической политике, передает агентство ТАСС.

"Отрасль приводит следующие цифры: уровень падения сборов 56-70%. При таком уровне падения кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию, содержать кинотеатры", — говорится в письме главы комитета Совфеда Андрея Кутепова.

Убыток киноотрасли в России составляет 4,5 млрд руб. [около $72 млн].

В документе отмечается, что многие кинотеатры в РФ сократили работу в будни и оставили сеансы лишь в выходные дни, так как "нет материала для показа".

Представители киноотрасли объясняют, что в пандемию Covid-19 российские кинотеатры выжили благодаря государственной поддержке, а сейчас ее нет.

Комитет Совфеда по экономической политике ранее также предлагал разрешить кинотеатрам в России показывать зарубежные фильмы без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения.

Как сообщалось в октябре, с начала года в стране-агрессоре закрылось 11,5% кинотеатров. Если говорить в цифрах, то это 77 кинотеатров и 679 кинозалов.

Директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко тогда же говорил, что для решения проблемы необходимо снимать больше российских фильмов.

Также российские депутаты подчеркивали, что иностранное кино не может быть включено в программу параллельного импорта, так как не является товаром.

Напомним, в июне сообщалось, что из-за ухода больших киностудий в кинотеатрах РФ собирались показывать российские сериалы.

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