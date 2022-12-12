"Немає матеріалу для показу": збори в російських кінотеатрах впали до 70%

За даними профільного комітету Ради Федерації РФ, кіногалузь втратила 4,5 млрд рублів. З початку року у країні-агресорі закрилося 11,5% кінотеатрів.

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Рівень падіння зборів російських кінотеатрів за цей рік становить 56-70%. Про це повідомили у профільному комітеті Ради Федерації РФ з економічної політики, передає агентство ТАСС.

"Галузь наводить такі цифри: рівень падіння зборів 56-70%. За такого рівня падіння кінотеатри не можуть виплачувати кредити, робити ремонт та реконструкцію, утримувати кінотеатри", — йдеться у листі голови комітету Радфеда Андрія Кутепова.

Збиток кіногалузі у Росії становить 4,5 млрд рублів [близько $72 млн].

У документі зазначається, що багато кінотеатрів у РФ скоротили роботу у будні та залишили сеанси лише у вихідні дні, оскільки "немає матеріалу для показу".

Представники кіногалузі пояснюють, що у пандемію Covid-19 російські кінотеатри вижили завдяки державній підтримці, а зараз її немає.

Комітет Радфеду з економічної політики раніше також пропонував дозволити кінотеатрам у Росії показувати зарубіжні фільми без згоди правовласників, але з виплатою їм винагороди.

Як повідомлялося у жовтні, з початку року в країні-агресорі закрилося 11,5% кінотеатрів. Якщо говорити у цифрах, то це 77 кінотеатрів та 679 кінозалів.

Директор департаменту кінематографії Міністерства культури РФ Дмитро Давиденко тоді ж казав, що для розв'язання проблеми потрібно знімати більше російських фільмів.

Також російські депутати наголошували, що іноземне кіно не може бути включене до програми паралельного імпорту, оскільки не є товаром.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що через відхід великих кіностудій у кінотеатрах РФ збиралися показувати російські серіали.

Раніше Фокус писав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що Москву повністю ізолювали від західного світу внаслідок санкцій. Однак масштаби обмежень можуть бути ще більшими, і ключову роль у цьому відіграють "дружні" до режиму Кремля країни.