"Отправим в Украину": Кадыров отреагировал на конфликт между силовиками в Урус-Мартане

Чеченские спецслужбы устроили облаву на людей, наблюдавших за потасовкой между сотрудником ГАИ и росгвардейцем в Урус-Мартане. Рамзан Кадыров пригрозил отправить их на войну в Украину.

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Вечером, 11 декабря в чеченский город Урус-Мартан прибыли около 500 сотрудников правоохранительных органов. Силовики принялись задерживать людей, которые стали свидетелями конфликта между сотрудником ГАИ и бойцом СОБРа Росгвардии. Об этом пишет Meduza.

Сообщается, что чеченские правоохранители останавливали автомобили для проверки документов. По данным Telegram-канала NIYSO к 4:00 утра 12 декабря в Урус-Мартане были задержаны около 20 человек

Перепалка между сотрудниками ГАИ и Росгвардии началась 10 декабря в центре города. По словам журналистов, росгвардеец подъехал на машине к гаишнику и начал дрифтовать перед ним и "провоцировать его из-за старых обид".

В итоге боец Росгвардии ударил своего оппонента по лицу, а тот в ответ начал стрелять в землю. В издании Baza отмечают, что никто из очевидцев не вмешивался в конфликт между силовиками.

При этом в Госавтоинспекции Чечни утверждают, что прохожие проявили агрессию из-за требования сотрудников ГАИ соблюдать ПДД. В ГИБДД заявили, что "главные зачинщики" были взяты под стражу еще 10 декабря. Глава ведомства уточнил, что облава не закончится, пока все участники "не научатся уважать сотрудников, а также соблюдать правила дорожного движения".

Днем позже глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение, в котором пригрозил очевидцам конфликта отправкой в зону боевых действий в Украине.

"Все, кто принимал в этом участие, вы все так хотите драться и воевать? У вас будет такая возможность. Я даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор — подеритесь с ними или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины", — цитирует Кадырова "Грозный-информ".

Напомним, что в оккупированный россиянами Мелитополь прибыл племянник главы Чечни. Мэр города Иван Федоров утверждает, что родственник Кадырова будет не только контролировать местных коллаборантов, но и управлять частями Запорожской и Херсонской областей.

Также Фокус сообщал о том, что Европейский союз собирается ввести санкции против семьи главы Чечни Рамзана Кадырова. Ограничения коснутся двух его дочерей, а также двоюродного брата.