"Відправимо в Україну": Кадиров відреагував на конфлікт між силовиками в Урус-Мартані

Чеченські спецслужби влаштували облаву на людей, які спостерігали за бійкою між співробітником ДАІ та росгвардійцем в Урус-Мартані. Рамзан Кадиров пригрозив відправити їх на війну в Україну.

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Увечері 11 грудня в чеченське місто Урус-Мартан прибули близько 500 співробітників правоохоронних органів. Силовики почали затримувати людей, які стали свідками конфлікту між співробітником ДАІ та бійцем СОБРу Росгвардії. Про це пише Meduza.

Повідомляють, що чеченські правоохоронці зупиняли автомобілі для перевірки документів. За даними Telegram-каналу NIYSO до 4:00 ранку 12 грудня в Урус-Мартані затримали близько 20 людей.

Перепалка між співробітниками ДАІ та Росгвардії розпочалася 10 грудня в центрі міста. За словами журналістів, росгвардієць під'їхав машиною до даішника та почав дрифтувати перед ним і "провокувати його через старі образи".

У результаті боєць Росгвардії вдарив свого опонента по обличчю, а той у відповідь почав стріляти в землю. У виданні Baza зазначають, що ніхто з очевидців не втручався в конфлікт між силовиками.

Водночас у Державтоінспекції Чечні стверджують, що перехожі виявили агресію через вимоги співробітників ДАІ дотримуватися правил дорожнього руху. У ДІБДР заявили, що "головні винуватці" були взяті під варту ще 10 грудня. Глава відомства уточнив, що облава не закінчиться, поки всі учасники "не навчаться поважати співробітників, а також дотримуватись правил дорожнього руху".

На день пізніше голова Чечні Рамзан Кадиров записав звернення, в якому пригрозив очевидцям конфлікту відправкою до зони бойових дій в Україні.

"Усі, хто брав у цьому участь, ви всі так хочете битися і воювати? У вас буде така можливість. Я даю доручення, щоб співробітники спецпідрозділів ЧР із завтрашнього ранку попрямували в Урус-Мартан. У вас є вибір — побийтеся з ними, або ми вас відправимо в зону проведення спецоперації. Доведіть, що ви чоловіки", — цитує Кадирова "Грозний-інформ".

Нагадаємо, що в окупований росіянами Мелітополь прибув племінник глави Чечні. Мер міста Іван Федоров стверджує, що родич Кадирова не лише контролюватиме місцевих колаборантів, а й керуватиме частинами Запорізької та Херсонської областей.

Також Фокус повідомляв про те, що Європейський Союз збирається запровадити санкції проти сім'ї глави Чечні Рамзана Кадирова. Обмеження стосуватимуться двох його дочок, а також двоюрідного брата.