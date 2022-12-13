Новая Зеландия со следующего года запретит курение в стране: кого коснется запрет

Согласно принятому 13 декабря закону, с января следующего год сигареты не будут продавать людям, которые родились после 2009 года.

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Новая Зеландия первой в мире запретит с 2023 года курение для следующих поколений. Об этом сообщает The Guardian.

Соответсвующий закон был принят во вторник, 13 декабря.

В частности, сигареты можно будет купить только в специализированных магазинах. Их количество сократят с 6 тысяч до 600 по всей стране. Кроме того, в сигаретах сильно снизят разрешенное количество никотина.

"Тысячи людей будут жить дольше и будут более здоровыми, а система здравоохранения получит на 5 миллиардов долларов больше денег, поскольку им не нужно будет лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации", — прокомментировала принятие закона заместитель министра здравоохранения Айша Веррол.

Таким образом, Новая Зеландия стала первой страной в мире, которая ввела ежегодно повышающийся возраст курения, гарантирующий, что табак не будет продаваться лицам, родившимся 1 января 2009 года или позже.

Ранее сообщалось, что в Великобритании производителей табачных изделий могут обязать наносить на каждой сигарете надпись "курение убивает". Политики предполагают, что благодаря этому у британцев и, в первую очередь, молодых людей, будет меньше соблазна начать курить.

Фокус также писал, что в Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местах. За нарушение правил предусмотренны штрафы от тысячи до 15 тысяч гривен. Также будут наказывать за продажу электронных сигарет несовершеннолетним.