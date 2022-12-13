Нова Зеландія з наступного року заборонить куріння в країні: кого торкнеться заборона

Згідно з ухваленим 13 грудня законом, з січня наступного року сигарети не продаватимуть людям, які народилися після 2009 року.

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Нова Зеландія першою у світі заборонить з 2023 куріння для наступних поколінь. Про це повідомляє The Guardian.

Відповідний закон ухвалено у вівторок, 13 грудня.

Зокрема, сигарети можна буде придбати лише у спеціалізованих магазинах. Їх кількість скоротять із 6 тисяч до 600 по всій країні. Крім того, у сигаретах сильно зменшать дозволену кількість нікотину.

"Тисячі людей житимуть довше і будуть здоровішими, а система охорони здоров'я отримає на 5 мільярдів доларів більше грошей, оскільки їм не потрібно буде лікувати хвороби, спричинені курінням, такі як численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації", — прокоментувала ухвалення закону заступниця міністра охорони здоров'я Айша Веррол.

Так, Нова Зеландія стала першою країною у світі, яка ввела вік куріння, що щороку підвищується і гарантує, що тютюн не продаватимуть особам, що народилися 1 січня 2009 року або пізніше.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії виробників тютюнових виробів можуть зобов'язати наносити на кожній цигарці напис "куріння вбиває". Політики припускають, що завдяки цьому у британців і насамперед молодих людей, буде менше спокуси почати курити.

Фокус також писав, що в Україні заборонять куріння електронних цигарок у громадських місцях. За порушення правил передбачено штрафи від тисячі до 15 тисяч гривень. Також каратимуть за продаж електронних цигарок неповнолітнім.