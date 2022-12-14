Пока Кремль тратит миллионы на ракеты: жители Татарстана неделю сидят без воды и топят снег

Жители города Казань жаловались в местную администрацию, но там не знают, когда водопроводные сети отремонтируют. Питьевой воды нет даже в магазинах.

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Жители столицы российской Республики Татарстан Казани уже неделю сидят без воды из-за аварии в сети. Люди топят снег, чтобы использовать талую воду для бытовых потребностей. Об этом говорится в сюжете местного телеканала ТНВ.

Как уточняется, хоть к жилым домам и подвозили питьевую воду, людям заранее об этом не сообщали, а цистерна приезжала в разное время. Однако если жители и подходили к водовозке, то часто не могли набрать воду, так как она быстро заканчивалась.

"Набираем снег с улицы, топим его", — рассказала журналистам казанская татарка Суфия Маликова.

Женщина уточнила, что хотела купить воду в магазине, но в продаже ее тоже нет.

По информации телеканала, местные жители оставались без воды в течение всего года — и летом, и осенью.

В "Водоканале" города Казань журналистам уточнили, что причиной являются прорывы в сети. Местный водопровод построили в 1969 году, ветхие трубы не выдерживают минусовых температур.

При этом Россия тратит сотни миллионов долларов на массированные обстрелы украинской территории. Так, лишь на ракетные удары 5 декабря Кремль потратил до $500 млн — это вдвое больше бюджета города Рязань на следующий год.

31 октября российские войска выпустили по Украине 50 ракет Х-101/Х-555. Такой массированный удар по украинской инфраструктуре обошелся оккупантам приблизительно в 400-600 млн долларов.