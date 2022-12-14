Поки Кремль витрачає мільйони на ракети: жителі Татарстану тиждень сидять без води та топлять сніг
Жителі міста Казань скаржилися до місцевої адміністрації, але там не знають, коли водопровідні мережі відремонтують. Питної води немає навіть у магазинах.
Мешканці столиці Російської Республіки Татарстан Казані вже тиждень сидять без води через аварію в мережі. Люди топлять сніг, щоб використати талу воду для побутових потреб. Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу ТНВ.
Як уточнюється, хоч до житлових будинків підвозили питну воду, людям заздалегідь про це не повідомляли, а цистерна приїжджала в різний час. Однак якщо жителі і підходили до водовоза, то часто не могли набрати воду, оскільки вона швидко закінчувалася.
"Набираємо сніг із вулиці, топимо його", — розповіла журналістам казанська татарка Суфія Малікова.
Жінка уточнила, що хотіла купити воду в магазині, але у продажу її також немає.
За інформацією телеканалу, місцеві жителі залишалися без води протягом усього року — і влітку, і восени.
У "Водоканалі" міста Казань журналістам уточнили, що причиною є прориви у мережі. Місцевий водопровід збудували 1969 року, старі труби не витримують мінусових температур.
Росія витрачає сотні мільйонів доларів на масовані обстріли української території. Так, лише на ракетні удари 5 грудня Кремль витратив до $500 млн — це вдвічі більше за бюджет міста Рязань на наступний рік.
31 жовтня російські війська випустили Україною 50 ракет Х-101/Х-555. Такий масований удар по українській інфраструктурі коштував окупантам приблизно 400-600 млн доларів.