Жителі міста Казань скаржилися до місцевої адміністрації, але там не знають, коли водопровідні мережі відремонтують. Питної води немає навіть у магазинах.

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Мешканці столиці Російської Республіки Татарстан Казані вже тиждень сидять без води через аварію в мережі. Люди топлять сніг, щоб використати талу воду для побутових потреб. Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу ТНВ.

Як уточнюється, хоч до житлових будинків підвозили питну воду, людям заздалегідь про це не повідомляли, а цистерна приїжджала в різний час. Однак якщо жителі і підходили до водовоза, то часто не могли набрати воду, оскільки вона швидко закінчувалася.

"Набираємо сніг із вулиці, топимо його", — розповіла журналістам казанська татарка Суфія Малікова.

Жінка уточнила, що хотіла купити воду в магазині, але у продажу її також немає.

За інформацією телеканалу, місцеві жителі залишалися без води протягом усього року — і влітку, і восени.

У "Водоканалі" міста Казань журналістам уточнили, що причиною є прориви у мережі. Місцевий водопровід збудували 1969 року, старі труби не витримують мінусових температур.

Росія витрачає сотні мільйонів доларів на масовані обстріли української території. Так, лише на ракетні удари 5 грудня Кремль витратив до $500 млн — це вдвічі більше за бюджет міста Рязань на наступний рік.

31 жовтня російські війська випустили Україною 50 ракет Х-101/Х-555. Такий масований удар по українській інфраструктурі коштував окупантам приблизно 400-600 млн доларів.