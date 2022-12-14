Черная бухгалтерия и махинации с госконтрактами: в офисах партии Макрона прошли обыски

Практику использования президентом Франции дорогостоящих консультантов зарубежной компании McKinsey как стратегических советников французская пресса назвала "Маккинслигейтом".

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В среду, 14 декабря, Национальная финансовая прокуратура Франции провела обыски в штаб-квартире партии президента страны Эмманюэля Макрона "Возрождения" в рамках расследования относительно использования услуг консалтинговых фирм. Об этом сообщает "Международное французское радио".

Обыски проходили и в офисах крупной компании McKinsey.

То обстоятельство, что правительство Макрона прибегло к услугам консалтинговых агентств попало в поле общественного внимания в марте этого года, представители верхней палаты парламента сообщили, что за первый президентский срок Макрона расходы на эти фирмы выросли более чем вдвое.

Пресс-секретарь "Возрождения" Лоик Синор заявил, что это обычное явление, когда судебные власти беспрепятственно проводят расследование и проливают свет на определенные явления.

По его словам партия оказывает содействие властям и предоставляет всю необходимую информацию по этим кампаниям.

Начиная с октября в офисах президентской партии прошли уже два обыска, правоохранители искали доказательства бухгалтерских махинаций и фаворитизма.

Известно, что в 2017 году некоторые консультанты McKinsey работали в качестве неоплачиваемых волонтеров во время успешной президентской кампании Макрона. И прокуроры пытались выяснить, имели ли место скрытые расходы.

Рассматривался вопрос о том, что, возможно, консалтинговая фирма могла пользоваться некими привилегиями и получить прибыльные правительственные контракты.

Общий объем средств, потраченных на консалтинговые услуги за минувший год превысил 1 млрд евро, о чем часто напоминали оппоненты действующего французского президента.

В прокуратуре не сообщают, проводится ли расследование лично в отношении президента или представителей его предвыборного штаба. Сам же Макрон в прошлом месяце заявил, что "не боится ничего".

Практику использования президентом Франции дорогостоящих консультантов зарубежной компании как стратегических советников французские медиа уже окрестили "Маккензигейтом".

Во Франции действуют строгие правила относительно финансирования избирательных кампаний и политических партий, с чем были связаны несколько громких скандалов последних десятилетий.

Например, экс-президент Николя Саркози был приговорен к году тюрьмы в сентябре 2021 года за незаконное финансирование своей кампании 2012 года.

Французское правосудие пришло к заключению, что расходы Саркози почти вдвое превысили допустимый лимит на предвыборную кампанию. Но бывший президент попытался оспорить это решение.

Напомним, что страны ЕС устроили демарш Макрону из-за его заявления о гарантиях безопасности для РФ. Представители нескольких государств не согласились с мнением лидера Франции. В Евросоюзе отметили, что и без того было достаточно уступок и попыток наладить диалог РФ.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, достигнуты договоренности об отводе тяжелых российских вооружений с Запорожской АЭС.