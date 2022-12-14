Чорна бухгалтерія і махінації з держконтрактами: в офісах партії Макрона пройшли обшуки

Практику використання президентом Франції дорогих консультантів закордонної компанії McKinsey як стратегічних радників французька преса назвала "Макінслігейтом".

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У середу, 14 грудня, Національна фінансова прокуратура Франції провела обшуки у штаб-квартирі партії президента країни Емманюеля Макрона "Відродження" у межах розслідування щодо використання послуг консалтингових фірм. Про це повідомляє "Міжнародне французьке радіо".

Обшуки проходили і в офісах компанії McKinsey.

Та обставина, що уряд Макрона вдався до послуг консалтингових агенцій, потрапила в поле громадської уваги у березні цього року, представники верхньої палати парламенту повідомили, що за перший президентський термін Макрона витрати на ці фірми зросли більш ніж удвічі.

Прессекретар "Відродження" Лоїк Синор заявив, що це звичайне явище, коли судова влада безперешкодно проводить розслідування і проливає світло на певні явища.

За його словами, партія сприяє владі та надає всю необхідну інформацію щодо цих кампаній.

Починаючи із жовтня в офісах президентської партії пройшли вже два обшуки, правоохоронці шукали докази бухгалтерських махінацій і фаворитизму.

Відомо, що в 2017 році деякі консультанти McKinsey працювали як неоплачувані волонтери під час успішної президентської кампанії Макрона. І прокурори намагалися з'ясувати, чи були приховані витрати.

Розглядалося питання, що, можливо, консалтингова фірма могла користуватися деякими привілеями й отримати прибуткові урядові контракти.

Загальний обсяг коштів, витрачених на консалтингові послуги за минулий рік, перевищив 1 млрд євро, про що часто нагадували опоненти чинного французького президента.

У прокуратурі не повідомляють, чи проводиться розслідування особисто щодо президента чи представників його передвиборчого штабу. Сам Макрон минулого місяця заявив, що "не боїться нічого".

Практику використання президентом Франції дорогих консультантів закордонної компанії як стратегічних радників французькі медіа вже назвали "Макензігейтом".

У Франції діють суворі правила щодо фінансування виборчих кампаній і політичних партій, із чим були пов'язані кілька гучних скандалів останніх десятиліть.

Наприклад, експрезидента Ніколя Саркозі було засуджено до року в'язниці у вересні 2021 році за незаконне фінансування своєї кампанії в 2012 році.

Французьке правосуддя дійшло висновку, що витрати Саркозі майже вдвічі перевищили допустимий ліміт на передвиборчу кампанію. Але колишній президент спробував оскаржити це рішення.

Нагадаємо, що країни ЄС влаштували демарш Макрону через заяву про гарантії безпеки для РФ. Представники кількох держав не погодилися з думкою лідера Франції. У Євросоюзі зазначили, що й без того було достатньо поступок та спроб налагодити діалог РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами президента Франції Емманюеля Макрона, досягнуто домовленості про відведення важких російських озброєнь із Запорізької АЕС.