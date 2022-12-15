Приоритет – поддержка Украины: шведы рассказали, чем будут заниматься во время председательства в Совете ЕС

Шведы будут поддерживать Украину в войне с РФ, так как агрессия России представляет угрозу для всей Европы. Также Стокгольм намерен уделить внимание борьбе с высокими ценами на энергоносители.

Related video

Премьер-министр Швеции Улаф Кристерссон назвал приоритеты председательства своей страны в Совете Европейского союза. Один из главных приоритетов — поддержка Украины. Об этом сообщили на сайте шведского председательства в ЕС.

"Быстрая и решительная реакция ЕС на вторжение в Украину является проявлением нашей силы, когда мы действуем сообща. Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание продолжению экономической и военной поддержки Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС. Это потребует дальнейших усилий как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Необходимы дальнейшие шаги по восстановлению и реформированию в направлении интеграции в ЕС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что шведы будут твердо стоять на стороне Украины, ведь вторжение России представляет угрозу для всей Европы.

Что еще даст председательство Швеции в Совете ЕС

Правительство Швеции поделилось четырьмя основными приоритетами, которых они будут придерживаться во время своего председательства:

Безопасность — единство

Устойчивость — конкурентоспособность

Процветание — зеленый и энергетический переход

Демократические ценности и верховенство закона

Шведы планируют делать упор на борьбу с высокими ценами на энергоносители и переход на "зеленую" экономику. Также планируется ввести в действие европейскую климатическую программу Fit for 55, которая предполагает введение налога на углерод при импорте стали, удобрений и алюминия, а также торговлю квотами на выбросы СО2 и использование электромобилей и возобновляемой электроэнергии.

12 декабря мы сообщали о том, что Швеция готовит новый пакет военной помощи для Украины. Туда войдут системы ПВО, комплектующие для других видов ПВО и зимняя форма для ВСУ на общую сумму в 287 млн долларов США.

Напомним, Швеция заявила о новой оборонной политике, которая подразумевает активную поддержку Украины в войне с РФ.