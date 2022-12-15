Пріоритет – підтримка України: шведи розповіли, чим займатимуться під час головування у Раді ЄС

Шведи підтримуватимуть Україну у війні з РФ, оскільки агресія Росії становить загрозу для всієї Європи. Також Стокгольм має намір приділити увагу боротьбі із високими цінами на енергоносії.

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Прем'єр-міністр Швеції Улаф Крістерссон назвав пріоритети головування своєї країни у Раді Європейського Союзу. Один із пріоритетів — підтримка України. Про це повідомили на сайті шведського головування у ЄС.

"Швидка та рішуча реакція ЄС на вторгнення в Україну є проявом нашої сили, коли ми діємо спільно. Шведське головування приділятиме пріоритетну увагу продовженню економічної та військової підтримки України, а також підтримці шляху України до ЄС. Це вимагатиме подальших зусиль як на національному рівні, так і на рівні ЄС. Необхідні подальші кроки щодо відновлення та реформування у напрямку інтеграції до ЄС", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шведи твердо стоятимуть на боці України, адже вторгнення Росії становить загрозу для всієї Європи.

Що ще дасть головування Швеції у Раді ЄС

Уряд Швеції поділився чотирма основними пріоритетами, яких вони дотримуватимуться під час свого головування:

Безпека — єдність

Стійкість — конкурентоспроможність

Процвітання — зелений та енергетичний перехід

Демократичні цінності та верховенство закону

Шведи планують наголошувати на боротьбі з високими цінами на енергоносії та перехід на "зелену" економіку. Також планується ввести в дію європейську кліматичну програму Fit for 55, яка передбачає введення податку на вуглець при імпорті сталі, добрив та алюмінію, а також торгівлю квотами на викиди СО2 та використання електромобілів та відновлюваної електроенергії.

12 грудня ми повідомляли, що Швеція готує новий пакет військової допомоги для України. Туди увійдуть системи ППО, комплектуючі для інших видів ППО та зимова форма для ЗСУ на загальну суму 287 млн доларів США.

Нагадаємо, Швеція заявила про нову оборонну політику, яка має на увазі активну підтримку України у війні з РФ.