Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что услуги в РФ намного дешевле: четыре месяца жизни в Калининграде равны одному месяца в Дюссельдорфе, поэтому некоторые граждане ФРГ якобы приезжают перезимовать.

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Губернатор российской Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион якобы стал спасением для немецких граждан, которые желают сэкономить деньги на коммунальных счетах. Об этом он заявил в интервью изданию "РИА Новости".

По его словам, стоимость жизни в Калининграде за один месяц равна жизни в немецком Дюссельдорфе.

"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе", — утверждает он.

Алиханов заявляет, что него был разговор с гражданином Германии, который рассказал об этом. Российский губернатор добавил, что таким образом у жителей области, сдающих квартиры в аренду, появилась возможность заработать больше денег из-за поднявшегося спроса.

Напомним, 7 ноября в издании Bloomberg писали, что счета за электроэнергию и газ в Европе приближаются к рекорду. В месячном исчислении средний удельный тариф на электроэнергию в октябре вырос на 3,4%, а на газ — на 2,5%.

Ранее, 25 октября сообщалось, что Польша намерена отгородится от Калининградской области барьером. Польские чиновники теперь думают, как остановить волну нелегальных мигрантов из-за того, что Россия открыла небо над регионом для самолетов из Турции, Сирии и Беларуси.