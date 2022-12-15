Рятуються від тарифів: влада Калінінграда заявила, що в регіон переїжджають німці (відео)

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що послуги в РФ набагато дешевші: чотири місяці життя в Калінінграді дорівнюють одному місяці в Дюссельдорфі, тому деякі громадяни ФРН нібито приїжджають перезимувати.

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Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що регіон нібито став порятунком для німецьких громадян, які бажають заощадити гроші на комунальних рахунках. Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

За його словами, вартість життя в Калінінграді за один місяць дорівнює життю в німецькому Дюссельдорфі.

"Сусіди, до речі, дивовижна справа, приїжджають. Є окремі німці, які приїжджають до нас перезимувати. Тому, що оренда квартири, оплата ЖКГ за чотири місяці в Калінінграді — це як один місяць десь у Дюссельдорфі", — стверджує він.

Аліханов заявляє, що у нього була розмова з громадянином Німеччини, який розповів про це. Російський губернатор додав, що таким чином у жителів області, які здають квартири в оренду, з'явилася можливість заробити більше грошей через попит, що піднявся.

Нагадаємо, 7 листопада у виданні Bloomberg писали, що рахунки за електроенергію та газ у Європі наближаються до рекорду. У місячному вирахуванні середній питомий тариф на електроенергію у жовтні зріс на 3,4%, газ — на 2,5%.

Раніше, 25 жовтня, повідомлялося, що Польща має намір відгородитися від Калінінградської області бар'єром. Польські чиновники тепер думають, як зупинити хвилю нелегальних мігрантів через те, що Росія відкрила небо над регіоном для літаків із Туреччини, Сирії та Білорусі.