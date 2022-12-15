"Батареи горячие, хожу босиком": подписчик поставил на место пропагандистску из РФ (фото)

По данным журналистов, пропагандистские ресурсы из РФ искали героя для сюжета о том, что жители Германии едут зимовать в российский Калининград. Нужно было показать среднестатистического жителя ЕС, который в носках ежится у батареи с неоплаченными счетами.

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Российская пропаганда продолжает тиражировать миф о том, будто Европа замерзает без газа из РФ. Крупные и небольшие информационные ресурсы ищут героев для своих публикаций в европейских странах, которые бы рассказывали, что из-за высоких счетов за отопление и электричество жить стало сложнее. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

Авторы публикации рассказали о своем подписчике, с которым связалась сотрудника небольшого уральского пропагандистского издания. Она готовила сюжет о том, что жителям Германии будто бы приходится перебираться на зимовку в Калининград, и предложила подписчику снять несколько видеороликов.

[ + – ] Скриншот переписки

"О том, как ты в носках сидишь, как трогаешь батарею, или там, какая коммуналка сейчас", — говорится в сообщении.

По ее словам, нужно было сравнить цены ЖКХ, рассказать, что сейчас очень холодно и очень высокие расходы на счета за отопление во всей Европе и прочее, и прочее.

Но подписчик отказался в этом участвовать. Он ответил, что батареи у него в квартире горячие, ходит он босиком, и что никто из жителей Германии не едет зимовать в Калининград.

[ + – ] Скриншот переписки

После отказа пропагандистка удалила свои сообщения, однако пользователь успел сделать скриншоты переписки.

[ + – ] Страница российского СМИ в Instagram

Кремлевская пропаганда не оставляет попыток популяризировать идею о том, что без российского газа жители Европы замерзнут. Вместе с тем, в Германии температура зимой редко опускается ниже нуля, тогда как населенные пункты РФ, особенности отдаленные от региональных центров, все еще недостаточно газифицированы. Притом, что в РФ зимой по преимуществу холодно. Во ряде регионов столбик термометра опускается до -20, -30 и даже -40 градусов по Цельсию.

Напомним, что российская пропаганда пытается отвернуть американцев от Украины. По данным журналистов, в последние месяцы противники Украины в США все громче заявляют о своей позиции и требуют значительного сокращения американской военной помощи.

Ранее Фокус сообщал, что в Минобороны Украины заявили, что причина российских ударов по энергосистеме в том, чтобы вызвать недовольство жителей и спровоцировать протесты.