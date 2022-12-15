"Батареї гарячі, ходжу босоніж": підписник поставив на місце пропагандистську з РФ (фото)
За даними журналістів, пропагандистські ресурси з РФ шукали героя для сюжету про те, що жителі Німеччини їдуть зимувати в російський Калінінград. Потрібно було показати середньостатистичного жителя ЄС, який у шкарпетках щулиться біля батареї з неоплаченими рахунками.
Російська пропаганда продовжує тиражувати міф про те, що Європа замерзає без газу з РФ. Великі та невеликі інформаційні ресурси шукають героїв для своїх публікацій у європейських країнах, які б розповідали, що через високі рахунки за опалення та електрику жити стало складніше. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.
Автори публікації розповіли про свого підписника, з яким зв'язався співробітник невеликого уральського пропагандистського видання. Вона готувала сюжет про те, що мешканцям Німеччини нібито доводиться перебиратися на зимівлю в Калінінград, і запропонувала підписнику зняти кілька відеороликів.
"Про те, як ти в шкарпетках сидиш, як чіпаєш батарею, чи там, яка комуналка зараз", — йдеться у повідомленні.
За її словами, потрібно було порівняти ціни ЖКГ, розповісти, що зараз дуже холодно та дуже високі витрати на рахунки за опалення у всій Європі й таке інше.
Але підписник відмовився у цьому брати участь. Він відповів, що батареї у нього в квартирі гарячі, ходить він босоніж, і що ніхто з мешканців Німеччини не їде зимувати в Калінінград.
Після відмови пропагандистка видалила свої повідомлення, проте користувач встиг зробити скріншоти листування.
Кремлівська пропаганда не залишає спроб популяризувати ідею про те, що без російського газу жителі Європи замерзнуть. Водночас у Німеччині температура взимку рідко опускається нижче за нуль, тоді як населені пункти РФ, особливості віддалені від регіональних центрів, все ще недостатньо газифіковані. При тому, що в Росії взимку переважно холодно. У низці регіонів стовпчик термометра опускається до -20, -30 і навіть -40 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, що російська пропаганда намагається відвернути американців від України. За даними журналістів, останніми місяцями противники України в США все голосніше заявляють про свою позицію і вимагають значного скорочення американської військової допомоги.
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