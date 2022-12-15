Хотят протестов: в Минобороны Украины назвали причину российских ударов по энергосистеме

Российская пропаганда в последние дни активно распространяет нарратив о том, что Украину ждет неминуемый энергетический кризис. Замминистра обороны Анна Маляр убеждена, что таким образом Москва хочет поставить боевые действия на паузу.

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Россия бьет по энергетической инфраструктуре страны, чтобы вызвать недовольство у населения и склонить власть Украины к переговорам на своих условиях. Об этом во время сегодняшнего брифинга заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"Российской Федерации важна сейчас пауза в боевых действиях. Именно поэтому они таким циничным образом пытаются уничтожить всю энергосистему Украины. У пропагандистов есть желание спровоцировать протестные настроения внутри Украины, которые, по их мнению, заставят военно-политическое руководство Украины принять так называемые "мирные предложения" РФ", — сообщила Маляр.

В Минобороны в очередной раз подчеркнули, что украинцем нужно готовиться к сложной зиме, но нельзя забывать о том, что после нее украинцев ждет победа над оккупантом.

Напомним, в результате восьми волн российских ракетных ударов повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в Украине. Повреждения получили 40% объектов высоковольтной сети. По состоянию на 15 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Также 15 декабря замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил о том, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с подачей света в дома украинцев. Это позволит большинству регионов страны перейти на плановые отключения.