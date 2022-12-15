Хочуть протестів: у Міноборони України назвали причину російських ударів по енергосистемі

Російська пропаганда останніми днями активно поширює наратив про те, що на Україну чекає неминуча енергетична криза. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр переконана, що так Москва хоче поставити бойові дії на паузу.

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Росія б'є по енергетичній інфраструктурі країни, щоб викликати невдоволення у населення та схилити владу України до переговорів на своїх умовах. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Російській Федерації важлива зараз пауза в бойових діях. Саме тому вони так цинічно намагаються знищити всю енергосистему України. У пропагандистів є бажання спровокувати протестні настрої всередині України, які, на їхню думку, змусять військово-політичне керівництво України прийняти так звані "мирні пропозиції" "РФ", — повідомила Маляр.

У Міноборони вкотре наголосили, що українцям треба готуватися до складної зими, але не можна забувати про те, що після неї на українців чекає перемога над окупантом.

Нагадаємо, внаслідок восьми хвиль російських ракетних ударів пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції в Україні. Пошкоджень зазнали 40% об'єктів високовольтної мережі. Станом на 15 грудня в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії.

Також 15 грудня заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив про те, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з подаванням світла в будинки українців. Це дозволить більшості регіонів перейти на планові відключення.