Босния и Герцеговина стала кандидатом в члены Евросоюза

Страна шла к получению этого статуса с 2016 года, когда в феврале подала заявку на вступление в Европейский Союз.

Related video

Саммит Евросоюза в четверг, 15 декабря, утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели в Твиттере.

"Я приветствую решение Европейского Совета предоставить Боснии и Герцеговине кандидатский статус", — написал он.

Информацию о том, что страна получила статус кандидата в члены ЕС подтвердил и представитель председателя Европейского совета Баренд Лейтс.

"По Боснии и Герцеговине принято заключение о предоставлении статуса кандидата", — сообщил он в своем аккаунте в Твиттере.

Отметим, что 13 декабря Agence France-Presse со ссылкой на собственные источники сообщило том, что ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление. Проинформированный дипломатический источник издания отметил, что такое решение было принято министрами стран Евросоюза.

Кроме того, за несколько часов до того, как решение по статусу для Боснии и Герцеговины было обнародовано, о том, что страна получит кандидатский статус говорил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Босния и Герцеговина – государство в Юго-Восточной Европе, расположенное на Балканском полуострове. На севере, западе и юге граничит с Хорватией, на востоке — с Сербией, на юго-востоке — с Черногорией. На юго-западе имеет выход к Адриатическому морю (около 20 км береговой линии). Государственные языки: боснийский, сербский и хорватский. Столица — город Сараево. В феврале 2016 года страна подала заявку на вступление в Европейский союз.

Напомним, несколько ранее посол РФ пригрозил Боснии и Герцоговине "примером Украины", если она вступит в НАТО. По его словам, вступление Боснии и Герцеговины в какие-то либо блоки является исключительно внутренним делом государства, однако Россия будет "реагировать на угрозы".

Также Фокус писал о том, что Хорватия войдет в Шенгенскую зону с 1 января. На аналогичный шаг в отношении Румынии и Болгарии страны не пошли из-за позиции Австрии и Нидерландов.