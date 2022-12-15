Боснія та Герцеговина стала кандидатом у члени Євросоюзу

Країна йшла до отримання цього статусу з 2016 року, коли в лютому подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

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Саміт Євросоюзу у четвер, 15 грудня, затвердив надання Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомив європейський комісар із питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї у твітері.

"Я вітаю рішення Європейської Ради надати Боснії та Герцеговині кандидатський статус", — написав він.

Інформацію про те, що країна набула статусу кандидата в члени ЄС, підтвердив і представник голови Європейської ради Баренд Лейтс.

"Щодо Боснії та Герцеговині ухвалено висновок про надання статусу кандидата", — повідомив він у своєму акаунті в твітері.

Зазначимо, що 13 грудня Agence France-Presse із посиланням на власні джерела повідомило про те, що ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ. Поінформоване дипломатичне джерело видання наголосило, що таке рішення було ухвалено міністрами країн Євросоюзу.

Крім того, за кілька годин до того, як рішення щодо статусу для Боснії та Герцеговини було оприлюднено, про те, що країна отримає кандидатський статус, говорив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боснія та Герцеговина — держава у Південно-Східній Європі, розташована на Балканському півострові. На півночі, заході та півдні межує з Хорватією, на сході — із Сербією, на південному сході — з Чорногорією. На південному заході має вихід до Адріатичного моря (приблизно 20 км берегової лінії). Державні мови: боснійська, сербська та хорватська. Столиця — місто Сараєво. У лютому 2016 року країна подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, дещо раніше посол РФ пригрозив Боснії та Герцоговині "прикладом України", якщо вона вступить до НАТО. За його словами, вступ Боснії та Герцеговини до будь-яких блоків є виключно внутрішньою справою держави, проте Росія "реагуватиме на погрози".

Також Фокус писав про те, що Хорватія увійде до Шенгенської зони з 1 січня. На аналогічний крок щодо Румунії та Болгарії країни не пішли через позицію Австрії та Нідерландів.