Экспорт двигателей, банки и энергетика: ЕС утвердил 9-й пакет санкций против РФ

В Европейском совете заявили, что новые ограничения нацелены на удар по российской экономике и способности продолжать агрессию. В частности, будут запрещены поставки в РФ двигателей для авиации, дронов и детали к ним.

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Европейский Союз принял 9-й пакет санкций против России из-за продолжающегося вторжения в Украину, эскалации против мирного населения и обстрелы гражданской инфраструктуры. Новые ограничения нацелены на удар по российской экономике и способности продолжать агрессию. Об этом сказано на сайте Европейского совета.

Экспортный контроль и ограничения

Решение ЕС вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Теперь химические и нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационного оборудования, электроника и IT-компоненты, которые могут быть использованы для ВС РФ, не могут свободно продаваться.

Также в пакет санкций вошел запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью. Теперь поставки двигателей для авиации, дронов и их детали будут запрещены в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять их.

Банковский сектор

ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов внесен в список российских государственных или контролируемых организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет.

Однако европейские политики также ввели механизм, позволяющий размораживать счета и инвестировать тем лицам, которые играют важную роль в международной торговле агропромышленной продукцией. Это решение принято с целью предотвращения продовольственных угроз.

Вещание

Кроме того, Совет ЕС принял решение приостановления действия лицензий на вещание четырех российских телеканалов. Это касается ресурсов "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал".

Консалтинговые услуги

В 9-й пакет санкций также вошел запрет на оказание услуг ЕС по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в РФ.

Также с 16 декабря гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых юридических лиц, организаций или органов, расположенных в России.

Энергетика и горнодобывающая промышленность

ЕС расширит запрет, направленный на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Исключение — горнодобывающая деятельность, связанная с определенным критическим сырьем.

Напомним, 15 декабря США наложили санкции на миллиардера Владимира Потанина, вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а также на губернаторов нескольких областей. Среди первого десятка богатейших людей России западные санкции не коснулись только бизнесмена и политика Михаила Прохорова.

13 декабря Великобритания ввела санкции против РФ за удары по инфраструктуре Украины. Под ограничения попали 12 старших командиров ВС РФ, а также иранские официальные лица и компании.