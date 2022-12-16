Экспорт двигателей, банки и энергетика: ЕС утвердил 9-й пакет санкций против РФ
В Европейском совете заявили, что новые ограничения нацелены на удар по российской экономике и способности продолжать агрессию. В частности, будут запрещены поставки в РФ двигателей для авиации, дронов и детали к ним.
Европейский Союз принял 9-й пакет санкций против России из-за продолжающегося вторжения в Украину, эскалации против мирного населения и обстрелы гражданской инфраструктуры. Новые ограничения нацелены на удар по российской экономике и способности продолжать агрессию. Об этом сказано на сайте Европейского совета.
Экспортный контроль и ограничения
Решение ЕС вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.
Теперь химические и нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационного оборудования, электроника и IT-компоненты, которые могут быть использованы для ВС РФ, не могут свободно продаваться.
Также в пакет санкций вошел запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью. Теперь поставки двигателей для авиации, дронов и их детали будут запрещены в Россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять их.
Банковский сектор
ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов внесен в список российских государственных или контролируемых организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет.
Однако европейские политики также ввели механизм, позволяющий размораживать счета и инвестировать тем лицам, которые играют важную роль в международной торговле агропромышленной продукцией. Это решение принято с целью предотвращения продовольственных угроз.
Вещание
Кроме того, Совет ЕС принял решение приостановления действия лицензий на вещание четырех российских телеканалов. Это касается ресурсов "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал".
Консалтинговые услуги
В 9-й пакет санкций также вошел запрет на оказание услуг ЕС по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в РФ.
Также с 16 декабря гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых юридических лиц, организаций или органов, расположенных в России.
Энергетика и горнодобывающая промышленность
ЕС расширит запрет, направленный на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Исключение — горнодобывающая деятельность, связанная с определенным критическим сырьем.
Напомним, 15 декабря США наложили санкции на миллиардера Владимира Потанина, вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а также на губернаторов нескольких областей. Среди первого десятка богатейших людей России западные санкции не коснулись только бизнесмена и политика Михаила Прохорова.
13 декабря Великобритания ввела санкции против РФ за удары по инфраструктуре Украины. Под ограничения попали 12 старших командиров ВС РФ, а также иранские официальные лица и компании.