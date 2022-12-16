Експорт двигунів, банки й енергетика: ЄС затвердив 9-й пакет санкцій проти РФ

У Європейській раді заявили, що нові обмеження націлені на удар по російській економіці та здатності продовжувати агресію. Зокрема, буде заборонено постачання в РФ двигунів для авіації, дронів і деталі до них.

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Європейський Союз прийняв 9-й пакет санкцій проти Росії через продовження вторгнення в Україну, ескалації проти мирного населення та обстріл цивільної інфраструктури. Нові обмеження націлені на удар по російській економіці та здатності продовжувати агресію. Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Експортний контроль та обмеження

Рішення ЄС запроваджує новий контроль та обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони та безпеки Росії.

Тепер хімічні та нервово-паралітичні речовини, прилади нічного бачення та радіонавігаційного обладнання, електроніка та IT-компоненти, які можуть бути використані для ЗС РФ, не можуть вільно продаватися.

Також до пакету санкцій увійшла заборона на експорт товарів і технологій, пов'язаних з авіацією і космічною галуззю. Тепер постачання двигунів для авіації, дронів та їх деталі будуть заборонені в Росії та будь-якій третій країні, яка могла б постачати їх.

Банківський сектор

ЄС заморозить активи ще двох російських банків і додасть Всеросійський банк розвитку регіонів внесений до списку російських державних чи контрольованих організацій, на операції з якими поширюється повна заборона.

Однак європейські політики також запровадили механізм, що дозволяє розморожувати рахунки й інвестувати тим особам, які відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі агропромисловою продукцією. Це рішення ухвалено з метою запобігання продовольчим загрозам.

Мовлення

Крім того, Рада ЄС ухвалила рішення призупинити дію ліцензій на мовлення чотирьох російських телеканалів. Це стосується ресурсів "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" та "Первый канал".

Консалтингові послуги

До 9-го пакету санкцій також увійшла заборона на надання послуг ЄС з реклами, досліджень ринку й опитування громадської думки, а також послуг із тестування продукції та технічної інспекції в РФ.

Також із 16 грудня громадянам ЄС буде заборонено обіймати посади в керівних органах усіх російських державних або контрольованих юридичних осіб, організацій або органів, розташованих у Росії.

Енергетика та гірничодобувна промисловість

ЄС розширить заборону, спрямовану на нові інвестиції у російський енергетичний сектор, додатково заборонивши нові інвестиції у російський гірничодобувний сектор. Виняток — гірничодобувна діяльність, пов'язана з певною критичною сировиною.

Нагадаємо, 15 грудня США наклали санкції на мільярдера Володимира Потаніна, віцепрем'єра РФ Андрія Білоусова, а також на губернаторів кількох областей. Серед першого десятка найбагатших людей Росії західні санкції не торкнулися лише бізнесмена та політика Михайла Прохорова.

13 грудня Велика Британія запровадила санкції проти РФ за удари по інфраструктурі України. Під обмеження потрапили 12 старших командирів ЗС РФ, а також іранські офіційні особи та компанії.