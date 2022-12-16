Китайские судовладельцы стали отказываться от перевозки российской нефти, — Bloomberg

После вступления в силу ценового потолка на нефть за 10 дней в дальневосточном порту Козьмино загрузили вдвое меньше сырья, чем за аналогичный период до санкций.

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Китайская компания-перевозчик China Cosco Shipping Corp и греческая Avin International отказались перевозить российскую нефть марки ESPO из дальневосточных портов после вступления в силу ценового потолка на нефть, который был установлен странами G7 и ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Журналисты пишут, что существуют признаки того, что владельцы танкеров опасаются загружать нефть марки ESPO в порту Козьмино. За 10 дней с начала действия мер на танкеры в Козьмино было загружено 4,4 млн баррелей, в то время как за аналогичный период месяцем ранее было загружено 8,8 млн баррелей.

Таким образом, согласно данным агентства, с момента введения ограничения на поставки нефти ESPO поставки сократились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Напротив, нефть марки Urals, экспортируемая из западной части России, свободно поставляется клиентам в Азии — этому способствовал тот факт, что за несколько недель до введения порога в 60 долларов она подешевела.

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Крупные судовладельцы и трейдеры также отметили наличие признаков того, что продавцы ESPO испытывают трудности с обеспечением танкеров для грузов, приобретаемых по цене более 60 долларов за баррель. В результате того, что два крупных и известных судовладельца China Cosco Shipping и греческая Avin International отказались от перевозок нефти ESPO, фрахтовщикам приходится работать с небольшими независимыми владельцами, которые все еще готовы заниматься перевозками.

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Из-за этого по меньшей мере пять танкеров выбыли из регулярного пула судов, перевозящих нефть этого дальневосточного сорта нефти. Вместе с тем обозреватели подчеркивают, что если фрахтовщикам придется в дальнейшем сталкиваться с препятствиями при бронировании танкеров, это может осложнить процесс торговли.

Напомним, доходы России от продажи нефти упали в ноябре 2022 года до одного из самых низких уровней в этом году, так как, несмотря на увеличение экспорта, он не смог компенсировать снижение цены на российскую нефть. По данным Bloomberg в ноябре РФ заработала на продаже нефти почти $15,8 млрд.