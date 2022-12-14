Даже лучше, чем эмбарго: Россия продает нефть в обход санкций, но теряет еще больше денег

Некоторые сделки по российской нефти марки Urals в ноябре, включая страхование и доставку кораблем, составлялись со скидкой до минус 12-15 долларов за баррель.

Related video

Доходы России от продажи нефти упали в ноябре 2022 года до одного из самых низких уровней в этом году, поскольку даже возрастающий экспорт не смог компенсировать все большие скидки на баррели. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что в ноябре, продавая нефть, РФ заработала почти $15,8 млрд. В то же время самый низкий месячный доход составляет $14,7 млрд, который фиксировали в сентябре, что соответствует среднему показателю за 2021 год.

Тем временем издание Reuters сообщает, что главным покупателем российской нефти пока что является Индия. Так, некоторые сделки по нефти марки Urals в ноябре, включая страхование и доставку кораблем, составлялись со скидкой до минус 12-15 долларов за баррель. Скидки означают, что нефть в некоторых случаях продается ниже общей себестоимости производства, включая местные сборы, сообщили источники в отрасли.

При этом отмечается, что российские поставщики нефти пытаются самостоятельно осуществлять транспортировку нефти марки Urals в Индию, используя собственные суда и судоходных партнеров, что может снизить транспортные расходы. Кроме того, Индия признает суда и страховое покрытие, предоставляемые российскими компаниями, которые больше не признаются в Европе.

Экспорт энергоносителей является единственным крупнейшим источником доходов для российского бюджета, но западные страны стремятся сократить поток денег, поскольку Россия тратит эти финансы на войну против Украины.

Напомним, 5 декабря начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский был недоволен столь низким потолком цены на нефть. Россия, по его расчетам, будет зарабатывать на продаже нефти около 100 млрд долларов за 1 год.

Ранее также сообщалось, в Минэкономики говорят, что Украина намерена добиться пересмотра уровня ограничения цен – снижения до 30-35 долл.

Тем временем в России готовят свой ответ Европе за ограничение цен на нефть. Российские СМИ пишут, что план Кремля предполагает запретить продажу нефти при следующих условиях: