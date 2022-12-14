Навіть краще, ніж ембарго: Росія продає нафту в обхід санкцій, але втрачає ще більше грошей

Деякі угоди щодо російської нафти марки Urals у листопаді, включаючи страхування та доставку кораблем, складалися зі знижкою до мінус 12-15 доларів за барель.

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Доходи Росії від продажу нафти впали в листопаді 2022 року до одного з найнижчих рівнів цього року, оскільки навіть експорт, що зростає, не зміг компенсувати все більші знижки на барелі. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що у листопаді, продаючи нафту, РФ заробила майже $15,8 млрд. Водночас найнижчий місячний дохід становить $14,7 млрд, який фіксували у вересні, що відповідає середньому показнику за 2021 рік.

Тим часом видання Reuters повідомляє, що головним покупцем російської нафти поки що є Індія. Так, деякі угоди щодо нафти марки Urals у листопаді, включаючи страхування та доставку кораблем, складалися зі знижкою до мінус 12-15 доларів за барель. Знижки означають, що нафта в деяких випадках продається нижче за загальну собівартість виробництва, включаючи місцеві збори, повідомили джерела в галузі.

Водночас наголошується, що російські постачальники нафти намагаються самостійно здійснювати транспортування нафти марки Urals до Індії, використовуючи власні судна та судноплавних партнерів, що може знизити транспортні витрати. Крім того, Індія визнає судна та страхове покриття, що надаються російськими компаніями, які більше не визнаються в Європі.

Експорт енергоносіїв є єдиним найбільшим джерелом доходів для російського бюджету, але західні країни прагнуть скоротити потік грошей, оскільки Росія витрачає ці фінанси на війну проти України.

Нагадаємо, 5 грудня почало діяти нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Президент України Володимир Зеленський був незадоволений такою низькою стелею ціни на нафту. Росія, за його розрахунками, зароблятиме на продажу нафти близько 100 млрд доларів за 1 рік.

Раніше також повідомлялося, що в Мінекономіки кажуть, що Україна має намір домогтися перегляду рівня обмеження цін — зниження до 30-35 дол.

Тим часом у Росії готують свою відповідь Європі за обмеження цін на нафту. Російські ЗМІ пишуть, що план Кремля передбачає заборонити продаж нафти за таких умов: