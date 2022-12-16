Китайські судновласники почали відмовлятися від перевезення російської нафти, — Bloomberg

Після набуття чинності цінової стелі на нафту за 10 днів у далекосхідному порту Козьміно завантажили вдвічі менше сировини, ніж за аналогічний період до санкцій.

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Китайська компанія-перевізник China Cosco Shipping Corp та грецька Avin International відмовилися перевозити російську нафту марки ESPO з далекосхідних портів після набуття чинності цінової стелі на нафту, встановлену країнами G7 та ЄС. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Журналісти пишуть, що є ознаки того, що власники танкерів побоюються завантажувати нафту марки ESPO в порту Козьміно. За 10 днів з початку дії заходів на танкери в Козьміно було завантажено 4,4 млн барелів, тоді як за аналогічний період місяцем раніше було завантажено 8,8 млн барелів.

Так, згідно з даними агентства, з моменту введення обмеження на постачання нафти ESPO постачання скоротилося вдвічі порівняно з попереднім місяцем. Навпаки, нафта марки Urals, що експортується із західної частини Росії, вільно поставляється клієнтам в Азії — цьому сприяв той факт, що за кілька тижнів до введення порога 60 доларів вона подешевшала.

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Великі судновласники та трейдери також відзначили наявність ознак того, що продавці ESPO зазнають труднощів із забезпеченням танкерів для вантажів, що купуються за ціною понад 60 доларів за барель. Внаслідок того, що два великі і відомі судновласники China Cosco Shipping і грецька Avin International відмовилися від перевезень нафти ESPO, фрахтувальникам доводиться працювати з невеликими незалежними власниками, які все ще готові займатися перевезеннями.

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Через щонайменше п'ять танкерів вибули з регулярного пулу суден, що перевозять нафту цього далекосхідного сорту нафти. Водночас оглядачі наголошують, що якщо фрахтувальникам доведеться надалі стикатися з перешкодами під час бронювання танкерів, це може ускладнити процес торгівлі.

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти впали у листопаді 2022 року до одного з найнижчих рівнів цього року, оскільки, незважаючи на збільшення експорту, він не зміг компенсувати зниження ціни на російську нафту. За даними Bloomberg, у листопаді РФ заробила на продажу нафти майже $15,8 млрд.