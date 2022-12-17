"Ядовитая смесь": РФ использует западные и китайские СМИ в своей пропаганде – NYT

По словам журналистов, российское правительство выделяет на вещание своих СМИ около 500 миллионов долларов в год.

Related video

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) добывала публикации правых западных изданий и китайских СМИ, чтобы убедить внутреннюю аудиторию в том, что Российская Федерация побеждает в войне с Украиной. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на всплывшие электронные переписки сотрудников компании.

Одной из тем продвигаемых на российском телевидении стала поддержка России со стороны Китая. Так, в ВГТРК утверждали, что в китайском интернете призывают поддерживать экономику РФ, покупая российские товары посредством разных лозунгов.

"Купив российскую конфету, вы можете превратить ее в пулю против нацизма", — говорится в одном из электронных писем, посвященном теме лояльности Китая к РФ.

Российская пропаганда также использовала высказывания китайских официальных лиц и журналистов для продвижения своей легенды об американских биолабораториях на территории Украины.

К примеру, в марте 2022 года в ВГТРК обсуждали слова представителя МИД Китая Чжао Лицзяня о том, что исследовательская работа американских ученых ведется с целью "создания механизма для скрытого распространения смертоносных патогенов".

Среди западных консервативных источников росСМИ нередко эксплуатировали Fox News и Daily Caller. В переписках сотрудников ВГТРК также обнаружены видео из малоизвестных изданий, где якобы говорится о негативных последствиях санкций для США.

Работники телевизионной компании внимательно следили за реакцией на их контент в других странах и обменивались инструкциями о том, что делать при блокировке каналов в ЕС.

В издании также упомянули о том, что российский пропагандист Дмитрий Киселев в мае 2022 года угрожал Великобритании ядерным ударом. Данное выступление вызвало широкую реакцию среди западных СМИ. В немецком журнале Stern назвали российское телевидение "ядовитой смесью лжи, ненависти и абсурда".

Журналисты NYT отмечают, что работа российской пропагандисткой машины помогла Владимиру Путину сохранить поддержку среди населения. В западных странах рассчитывали, что война в Украине ослабит власть президента РФ.

"Несмотря на то, что страна сталкивается с потерями на полях сражений, растущим числом жертв, экономической изоляцией и международным осуждением, государственные телеканалы крутят версию войны, в которой побеждает Россия, Украина находится в упадке, а западные союзы изнашиваются", — пишут в NYT.

Всего в ВГТРК задействовано примерно 3500 сотрудников. Компания управляет такими каналами как "Россия 1" и "Россия 24", а также занимается продвижениям информации в интернете. По данным аналитиков, ВГТРК получает от правительства РФ около 500 миллионов долларов в год.

Напомним, что Россия пытается воздействовать на американских консерваторов, чтобы ослабить военную помощь США Украине. С этой целью была развернута масштабная операция по дезинформации в Штатах.

Еще Фокус писал о том, что российская пропаганда придумала фейкового отца-героя генералу ВС РФ Сергею Суровикину. Российский военкор Александр Сладков заявил, что отец Суровикина ценой своей жизни спас десятки людей.