"Отруйна суміш": РФ використовує західні та китайські ЗМІ у своїй пропаганді – NYT

За словами журналістів, російський уряд виділяє на мовлення своїх ЗМІ близько 500 мільйонів доларів на рік.

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Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК) використовувала публікації правих західних видань та китайських ЗМІ, щоб переконати внутрішню аудиторію в тому, що Російська Федерація перемагає у війні з Україною. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на електронні листування співробітників компанії.

Однією з тем, що просуваються на російському телебаченні, стала підтримка Росії з боку Китаю. Так, у ВДТРК стверджували, що в китайському інтернеті закликають підтримувати економіку РФ, купуючи російські товари за допомогою різних гасел.

"Купивши російську цукерку, ви можете перетворити її на кулю проти нацизму", — йдеться в одному з електронних листів, присвяченому темі лояльності Китаю до РФ.

Російська пропаганда також використала висловлювання китайських офіційних осіб та журналістів для просування своєї легенди про американські біолабораторії на території України.

Наприклад, у березні 2022 року у ВДТРК обговорювали слова представника МЗС Китаю Чжао Ліцзяня про те, що дослідницька робота американських учених ведеться з метою "створення механізму прихованого поширення смертоносних патогенів".

Серед західних консервативних джерел росЗМІ нерідко експлуатували Fox News та Daily Caller. У листуванні співробітників ВДТРК також виявлено відео з маловідомих видань, де нібито йдеться про негативні наслідки санкцій для США.

Працівники телевізійної компанії уважно стежили за реакцією на їхній контент в інших країнах та обмінювалися інструкціями про те, що робити при блокуванні каналів у ЄС.

У виданні також згадали, що російський пропагандист Дмитро Кисельов у травні 2022 року погрожував Великобританії ядерним ударом. Цей виступ викликав широку реакцію серед західних ЗМІ. У німецькому журналі Stern назвали російське телебачення "отруйною сумішшю брехні, ненависті та абсурду".

Журналісти NYT зазначають, що робота російської пропагандистської машини допомогла Володимиру Путіну зберегти підтримку серед населення. У західних країнах розраховували, що війна в Україні послабить владу президента РФ.

"Попри те, що країна стикається з втратами на полях битв, зростанням кількості жертв, економічною ізоляцією та міжнародним засудженням, державні телеканали крутять версію війни, в якій перемагає Росія, Україна занепадає, а західні союзи зношуються", — пишуть у NYT.

Загалом у ВДТРК задіяно приблизно 3500 співробітників. Компанія керує такими каналами як "Росія 1" та "Росія 24", а також займається просуванням інформації в інтернеті. За даними аналітиків, ВДТРК отримує від уряду РФ близько 500 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, що Росія намагається вплинути на американських консерваторів, щоб послабити військову допомогу США Україні. З цією метою було розгорнуто масштабну операцію з дезінформації у Штатах.

Ще Фокус писав про те, що російська пропаганда вигадала фейкового батька-героя генералу ЗС РФ Сергію Суровікіну. Російський військор Олександр Сладков заявив, що батько Суровікіна ціною свого життя врятував десятки людей.