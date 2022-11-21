"Нагородили орденом": російська пропаганда вигадала фейкового батька-героя генералу ЗС РФ Суровікіну

Російський військкор Сладков розповів історію про радянського льотчика, назвавши його батьком російського генерала. Проте справжній родич нібито "батька" викрив брехню.

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Російський військовий кореспондент Олександр Сладков розповів про нібито батька генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна, який зараз керує так званою "Спеціальною військовою операцією" в Україні. За його словами, батько Суровікіна був героєм, який ціною свого життя врятував десятки людей. Про це пропагандист написав у себе в Telegram.

За словами Сладкова, йому написав якийсь Василь Масюк і розповів про льотчика Володимира Суровікіна, який воював у "Великій Вітчизняній війні, і у війні з американцями в Кореї".

"25 квітня 1966 року з авіабази Воздвиженка (в 9 км від Уссурійська) злетів винищувач-бомбардувальник Су-7Б. Після набору висоти 100—150 метрів на літаку відмовив двигун. Попереду по курсу виднілися житлові будинки та школа. Маючи наказ катапультуватися, льотчик все ж таки залишився в кабіні й зумів направити літак у безлюдне місце. Шансів на власний порятунок у нього не залишилося", — написав Сладков.

За словами пропагандиста, воюючи проти американців у Корейській війні льотчик-Суровікін збив три американські літаки. Його версія говорить про те, що Сергій Суровікін народився через 5,5 місяця після загибелі батька.

Правнук Володимира Суровікіна викрив російський фейк

Проте на пост відреагував справжній родич Володимира Суровікіна Володимир Масіч. У себе у Facebook він заявив, що є правнуком радянського льотчика, а головнокомандувач ЗС РФ Сергій Суровікін жодного стосунку до його родича не має.

"Головне, що потрібно уточнити після прочитання посту Сладкова — це те, що дружина та вдова у Володимира Суровікіна була одна — і це не мати Сергія Суровікіна. Її звали Тетяна Пилипівна Суровікіна (Калюшик). Вона не є матір'ю Сергія Суровікіна. А Сергій Суровікін не є її сином", — написав Масіч.

За його словами, Володимир Суровікін справді загинув, відводячи літак якомога далі від житлових кварталів. Його дружина потім виїхала на територію Білорусі, а померла у 2014 році. Він попросив не приплітати його родича до війни в Україні.

"Дуже прошу не робити його учасником війни в Україні, яка принесла тільки горе і страждання сотням тисяч людей, і не робити його подвиг елементом будь-якої "красивої" біографії", — написав Масіч.

[ + – ] Пост Володимира Масіча з Facebook Фото: Пост Вальдемара Масича с Facebook

Хто такий Сергій Суровікін?

Сергій Суровікін — це генерал ЗС РФ, який командує Південним угрупуванням російських військ під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами того ж таки пропагандиста Олександра Сладкова, має прізвисько "Армагеддон". З 2017 року є командувачем Військово-космічних сил Росії. Правозахисна організація Human Rights Watch у своїй доповіді від 2020 року згадала Суровікіна як, можливо, того, хто несе командну відповідальність за воєнні злочини, зокрема атаки на будинки, школи, лікарні та публічні ринки, які здійснювала армія РФ у Сирії.

Раніше Фокус писав, що Резніков описав нову тактику командувача ЗС РФ Суровікіна в Україні. Генерал армії РФ віддавав накази бомбардувати сирійське місто Алеппо. Експерти припускають, що він скористається цим досвідом.

Ще нагадаємо, що Суровікін розповів, куди кинуть ЗС РФ після виходу з Херсона. Командувач окупаційними військами заявив, що рішення залишити правий берег Дніпра Херсонської області "непросте, але збереже життя наших військових та боєздатність угруповання військ".