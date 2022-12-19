В Болгарии задержали женщин, которые везли в Украину "золотую контрабанду" (фото)

Женщины скотчем примотали к себе 12 килограммов золотых украшений, общей стоимостью более полумиллиона евро.

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Пограничники задержали в Болгарии двух украинок, которые нелегально перевозили 12 килограммов золотых украшений. Об инциденте сообщает Болгарское национальное радио.

Известно, что женщины были пассажирками микроавтобуса, который направлялся из Турции в Украину. На пограничном контрольно-пропускном пункте "Лесово" (расположен между болгарским городом Елхово и турецким Лалапаша, — ред.) украинок досмотрели.

Перед этим женщины уверяли пограничников в том, что у ни нет багажа, который нужно декларировать. В итоге у пассажирок микроавтобуса обнаружили 30 упаковок с драгоценностями, обмотанных лентой. Женщины примотали их к своим телам и спрятали под одеждой.

Заметим, что общий вес конфискованных драгоценностей составил 12 килограммов. Их стоимость — 556 тыс. 653 евро.

Болгарское национальное радио информирует, что прокуратура Ямболского района задержала наших соотечественниц на срок до 72 часов.

[ + – ] Украинки пытались провезти через Болгарию 12 килограммов золотых украшений Фото: БГПС

Напомним, контрабандистка пыталась провезти марихуану с помощью картины с Иисусом Христом. Нарушительница ехала из мексиканского города Сьюдад-Хуарес, расположенного на границе с Соединенными Штатами.

Фокус также писал, что настоятеля Киево-Печерской Лавры задержали на границе с контрабандой. Митрополит Павел прокомментировал информацию журналистов и заявил, что ввезенные в Украину иконы не имели никакой ценности.