Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

В Болгарии задержали женщин, которые везли в Украину "золотую контрабанду" (фото)

камея, кружево, украшения, золото
Украинки пытались ввезти в Украину 12 килограммов золота

Женщины скотчем примотали к себе 12 килограммов золотых украшений, общей стоимостью более полумиллиона евро.

Related video

Пограничники задержали в Болгарии двух украинок, которые нелегально перевозили 12 килограммов золотых украшений. Об инциденте сообщает Болгарское национальное радио.

Известно, что женщины были пассажирками микроавтобуса, который направлялся из Турции в Украину. На пограничном контрольно-пропускном пункте "Лесово" (расположен между болгарским городом Елхово и турецким Лалапаша, — ред.) украинок досмотрели.

Перед этим женщины уверяли пограничников в том, что у ни нет багажа, который нужно декларировать. В итоге у пассажирок микроавтобуса обнаружили 30 упаковок с драгоценностями, обмотанных лентой. Женщины примотали их к своим телам и спрятали под одеждой.

Заметим, что общий вес конфискованных драгоценностей составил 12 килограммов. Их стоимость — 556 тыс. 653 евро.

Болгарское национальное радио информирует, что прокуратура Ямболского района задержала наших соотечественниц на срок до 72 часов.

золото, украшения,юверка, контрабанда Fullscreen
Украинки пытались провезти через Болгарию 12 килограммов золотых украшений
Фото: БГПС

Напомним, контрабандистка пыталась провезти марихуану с помощью картины с Иисусом Христом. Нарушительница ехала из мексиканского города Сьюдад-Хуарес, расположенного на границе с Соединенными Штатами.

Фокус также писал, что настоятеля Киево-Печерской Лавры задержали на границе с контрабандой. Митрополит Павел прокомментировал информацию журналистов и заявил, что ввезенные в Украину иконы не имели никакой ценности.