У Болгарії затримали жінок, які везли в Україну "золоту контрабанду" (фото)

Жінки скотчем примотали до себе 12 кілограмів золотих прикрас загальною вартістю понад пів мільйона євро.

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Прикордонники затримали в Болгарії двох українок, які нелегально перевозили 12 кілограмів золотих прикрас. Про інцидент повідомляє Болгарське національне радіо.

Відомо, що жінки були пасажирками мікроавтобуса, який прямував із Туреччини в Україну. На прикордонному контрольно-пропускному пункті "Лісове" (розташоване між болгарським містом Єлхово й турецьким Лалапашем — ред.) українок оглянули.

Перед цим жінки запевняли прикордонників у тому, що не мають багажу, який потрібно декларувати. У результаті в пасажирок мікроавтобуса виявили 30 упаковок із коштовностями, обмотаними стрічкою. Жінки примотали їх до своїх тіл і сховали під одягом.

Зауважимо, що загальна вага конфіскованих коштовностей становила 12 кілограмів. Їхня вартість — 556 тис. 653 євро.

Болгарське національне радіо повідомляє, що прокуратура Ямбольського району затримала наших співвітчизниць на термін до 72 годин.

[ + – ] Українки намагалися провезти через Болгарію 12 кілограмів золотих прикрас Фото: БДПС

Нагадаємо, контрабандистка намагалася провезти марихуану за допомогою картини з Ісусом Христом. Порушниця виїхала з мексиканського міста Сьюдад-Хуарес, розташованого на кордоні зі Сполученими Штатами.

Фокус також писав, що настоятеля Києво-Печерської Лаври затримали на кордоні з контрабандою. Митрополит Павло прокоментував інформацію журналістів і заявив, що ввезені в Україну ікони не мали жодної цінності.