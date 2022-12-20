5 млн рублей штрафа за "осквернение": Госдума РФ приравняла георгиевскую ленту к символам славы

После подписания закона ленту можно будет использовать только для мероприятий, связанных с "исторической памятью".

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Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий штраф в размере 5 млн рублей [около 2,7 млн грн] и тюремный срок до пяти лет за осквернение георгиевской ленты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

"Законом, принятым депутатами в третьем чтении, предлагается регламентировать статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России", — в частности, говорится в сообщении.

Авторами законопроекта выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Как уточняется, физическому лицу за "осквернение" ленты будет грозить штраф до трех млн руб. или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Юрлицо может получить штраф от трех до пяти млн руб.

После подписания закона ленту можно будет использоваться только для мероприятий и акций, связанных с исторической памятью.

Напомним, в Германии водителя оштрафовали на 4000 евро за букву "Z" на автомобиле. Символ "Z" в Германии относится к запрещенным. За его публичную демонстрацию грозит уголовная ответственность.

Ранее Фокус рассказывал, что в Крыму избили военного РФ за символику оккупантов, он носил символ "Z" на одежде. Захватчика, проходившего лечение в местном санатории, подкараулили возле набережной.