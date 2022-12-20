5 млн рублів штрафу за "осквернення": Держдума РФ прирівняла георгіївську стрічку до символів слави

Після підписання закону стрічку можна буде використовувати лише для заходів, пов'язаних з "історичною пам'яттю".

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Держдума Росії ухвалила в третьому читанні законопроєкт, що передбачає штраф у розмірі 5 млн рублів [приблизно 2,7 млн грн] і тюремний термін до п'яти років за осквернення георгіївської стрічки. Про це повідомляє сайт нижньої палати російського парламенту.

"Законом, ухваленим депутатами у третьому читанні, пропонується регламентувати статус георгіївської стрічки як один із символів військової слави Росії", — зокрема, йдеться у повідомленні.

Авторами законопроєкту стали секретар генради партії "Единая Россия" Андрій Турчак і заступниця голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко.

Як уточнюється, фізичній особі за "осквернення" стрічки загрожуватиме штраф до трьох млн рублів або позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років. Юрособа може отримати штраф від трьох до п'яти млн руб.

Після підписання закону стрічку можна буде використовувати лише для заходів та акцій, пов'язаних з історичною пам'яттю.

Нагадаємо, у Німеччині водія оштрафували на 4 000 євро за букву "Z" на автомобілі. Символ "Z" у Німеччині належить до заборонених. За його публічну демонстрацію загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше Фокус розповідав, що в Криму побили військового РФ за символіку окупантів, він носив символ "Z" на одязі. Загарбника, який проходив лікування у місцевому санаторії, підстерегли біля набережної.