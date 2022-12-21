Напоминание для Путина: в Гааге запустили трамвай в поддержку Украины (фото)

"Украинский" трамвай курсирует мимо Дворца мира в Гааге, где располагаются Международный Суд ООН и Постоянная палата третейского суда.

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В городе Гаага, находящемуся на западе Нидерландов появился трамвай, дизайн которого направлен на поддержку фандрейзинговой платформы UNITED24. Об этом сообщает "Укринформ".

"Любое пожертвование или финансовый взнос на платформу United24 является неоценимым жестом поддержки Украины", – сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды Максим Кононенко.

По словам корреспондента издания, трамвай №1 курсирует главными улицами нидерландских городов Гаага и Делфт. Первым городом, в котором был запущен подобный транспорт стала Вена, позже к ней присоединился Вильнюс.

В оформлении трамваев использованы мотивы из работ украинского дизайнера Георгия Нарбута, который известен созданием украинских банкнот и почтовых марок. Над визуализацией проекта трудились дизайнер Мария Норазян, также харьковская студия дизайна "Графпром".

[ + – ] "Украинский" трамвай на улицах Гааги

Инициаторы проекта Олег Вербовой и Виталий Литвин признались, что на сотрудничество с нидерландским городом их вдохновила надпись на троллейбусах в Вильнюсе, гласившая "Путин, Гаага ждет тебя".

Посол Максим Кононенко отмечет, что маршрут упомянутого транспортного средства может служить своеобразным напоминанием для Владимира Путина о том, что ему не удастся избежать наказания за агрессию против Украины.

"Символично, что маршрут украинского трамвая проходит мимо здания Дворца мира в Гааге, где размещаются Международный Суд ООН и Постоянная палата третейского суда", — подметил Кононенко.

Напомним, что в Гааге намерены попросить Европейский союз временно снять санкции с РФ из-за того, что город не смог найти нового поставщика газа. Городские власти призывают сделать исключение для текущего соглашения с РФ до первого января 2023 года.

Фокус также сообщал о том, по словам российской пропагандистки Маргариты Симоньян, в случае проигрыша Российской Федерации в войне против Украины, всех представителей режима ждет суд в Гааге.