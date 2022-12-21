Нагадування для Путіна: у Гаазі запустили трамвай на підтримку України (фото)

"Український" трамвай курсує повз Палац миру в Гаазі, де розташовані Міжнародний Суд ООН і Постійна палата третейського суду.

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У місті Гаага, що знаходиться на заході Нідерландів, з'явився трамвай, дизайн якого спрямований на підтримку фандрейзингової платформи UNITED24. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Будь-яка пожертва або фінансовий внесок на платформу United24 є неоціненним жестом підтримки України", – сказав Надзвичайний та Повноважний посол України у Королівстві Нідерланди Максим Кононенко.

За словами кореспондента, трамвай №1 курсує головними вулицями нідерландських міст Гаага та Делфт. Першим містом, в якому було запущено подібний транспорт став Відень, пізніше до нього приєднався Вільнюс.

В оформленні трамваїв використано мотиви з робіт українського дизайнера Георгія Нарбута, який відомий створенням українських банкнот та поштових марок. Над візуалізацією проекту працювали дизайнер Марія Норазян, а також харківська студія дизайну "Графпром".

[ + – ] "Український" трамвай на вулицях Гааги

Ініціатори проєкту Олег Вербовий та Віталій Литвин зізналися, що на співпрацю з нідерландським містом їх надихнув напис на тролейбусах у Вільнюсі, який гласив "Путін, Гаага чекає на тебе".

Посол Максим Кононенко зазначає, що маршрут згаданого транспортного засобу може бути своєрідним нагадуванням для Володимира Путіна про те, що йому не вдасться уникнути покарання за агресію проти України.

"Символічно, що маршрут українського трамвая проходить повз будівлю Палацу світу в Гаазі, де розміщуються Міжнародний Суд ООН та Постійна палата третейського суду", — зауважив Кононенко.

Нагадаємо, що в Гаазі мають намір попросити Європейський союз тимчасово зняти санкції з РФ через те, що місто не змогло знайти нового постачальника газу. Міська влада закликає зробити виняток для поточної угоди з РФ до першого січня 2023 року.

Фокус також повідомляв про те, за словами російської пропагандистки Маргарити Симоньян, у разі програшу Російської Федерації у війні проти України, на всіх представників режиму чекає суд у Гаазі.