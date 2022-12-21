"Распространял фейки о вагнеровцах": Пригожин потребовал уволить директора музея в Екатеринбурге

Глава "Группы Вагнера" написал письмо мэру Екатеринбурга с жалобой на Игоря Пушкарева. Однако в мэрии не стали увольнять директора, заявив, что с этим должны разбираться компетентные органы.

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Российский бизнесмен и глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин написал письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием уволить директор музея истории города Игоря Пушкарева, так как он выступает против войны в Украине и якобы был связан с "западными спецслужбами". Об этом пишет местное издание Itʼs my city.

Ранее Пушкарев работал журналистом независимого российского издания Znak.com. После этого он занимал должность заместителя директора в музее истории. Однако осенью прошлого года прошлый руководитель учреждения уволился, и Пушкарев стал исполнять обязанности директора.

Пригожин заинтересовался директором музея неспроста — деятели из проекта Урал Live в декабре направили ему письмо, в котором сообщили, что Пушкарев, работая журналистом, выступал против вторжения в Украину и распространял "фейковую информацию" о наемниках "Группы Вагнера".

Анонимный источник рассказал журналистам, что после обращения Пригожина оформление Пушкарева на посту директора приостановили, однако в городском управлении культуры эту информацию опровергают.

Как пишет издание, мэр Алексей Орлов не стал увольнять Пушкарева, заявив, что не интересовался его журналистским прошлым, а лишь утвердил на пост директора. По его словам, освободить от должности госслужащего можно только в том случае, если компетентные органы подтвердят информацию, о которой заявляет глава "вагнеровцев".

Тем не менее домой к Пушкареву уже наведались сотрудники российской полиции. Его отвезли в участок на допрос, после чего отпустили. Сам он ситуацию пока не комментирует.

Напомним, глава группы "Вагнера" захотел поговорить с Зеленским. Российский предприниматель обнародовал кадры, которые якобы были записаны в районе Бахмута, и заявил, что готов встретиться с украинским президентом.

Ранее СМИ сообщали, что Пригожин обиделся, что "вагнеровцев" не хотят хоронить на Аллее славы в Санкт-Петербурге. В администрации российского города предложили создать отдельное кладбище для наемников под названием "Аллея Доблести", но такой вариант бизнесмена также не устроил.