Пригожин обиделся, что "вагнеровцев" не хотят хоронить на Аллее славы, ему ответили в Госдуме

Российский бизнесмен назвал отказ хоронить наемников его "Группы Вагнера" на военном кладбище "попыткой унизить погибших бойцов". Спикер Госдумы Володин в ответ на это заявил, что на фронте все, включая бойцов ЧВК, равны.

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Российский бизнесмен и глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в воскресенье, 18 декабря, заявил, что будет добиваться захоронения своих наемников на территории мемориальной Аллеи славы Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге. Соответствующее сообщение в соцсети "ВКонтакте" распространила пресс-служба его компании "Конкорд".

[ + – ] Пресс-служба компании Пригожина "Конкорд" рапространила его заявление по данному вопросу

Таким образом соратник Путина отреагировал на ставшую публичной историю с захоронением бойца Дмитрия Меньшикова. Как сообщал Фокус, 25 февраля этого года россиянина приговорили к 7,5 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Позже его завербовали в ряды "вагнеровцев", в результате он погиб в боях на территории Украины. Однако мэрия Санкт-Петербурга отказалась предоставить ему место на мемориальной Аллее славы. Журналистам неофициально рассказали, что там не могут покоиться бывшие уголовники, участок предназначен лишь для военнослужащих ВС РФ, к которым бойцы "Группы Вагнера" не относятся.

Вместо этого администрация российского города решила создать новый участок кладбища под названием "Аллея доблести". Однако Пригожину такой вариант не понравился.

"Хитровыдуманная администрация Смольного [администрация Санкт-Петербурга находится в здании Смольного] придумала новый термин — "Аллея доблести", где решили хоронить всякую нечисть, по их мнению, в том числе бойцов ЧВК "Вагнер", — прокомментировал он.

В то же время, Пригожин подчеркнул, что возможно они согласятся и на такой вариант, так как Меньшиков погиб месяц назад и до сих пор не захоронен.

"Согласимся мы с этим решением или нет, пока я не знаю. С одной стороны, это попытка унизить погибших бойцов. С другой стороны, Дмитрий Меньшиков погиб уже ровно месяц назад и до сих пор не захоронен. А идти на сделку с совестью и хоронить его в другом регионе, который с удовольствием предоставит место, не хотелось бы", — добавил он.

В связи с этим глава "Группы Вагнера" обратился к генерал-полковнику РФ Андрею Картаполову с просьбой повлиять на "прозападную тусовку из Смольного".

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин уже отреагировал на возмущения Пригожина. По его словам, региональные власти должны делать все, чтобы "воздавать почести" погибшим в войне против Украины независимо от их статуса.

"На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять. На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий", — прокомментировал Володин.

Он также пообещал, что комитет Госдумы по обороне подготовит соответствующие предложения.

Ранее стало известно, что сын Евгения Пригожина Павел предпочитает использовать амуницию западного производства. На фотографии, которую изучили журналисты, он стоит в американском шлеме, британском тактическом жилете и словацких ботинках.

По данным британской разведки, "вагнеровцы" стремятся сохранить опытных командиров и бронетехнику, а завербованных осужденных новобранцев считают расходным материалом.