Пригожин образився, що "вагнерівців" не хочуть ховати на Алеї слави, йому відповіли у Держдумі

Російський бізнесмен назвав відмову ховати найманців його "Групи Вагнера" на військовому цвинтарі "спробою принизити загиблих бійців". Спікер Держдуми Володін у відповідь на це заявив, що на фронті всі, враховуючи бійців ПВК, рівні.

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Російський бізнесмен і голова "Групи Вагнера" Євген Пригожин у неділю, 18 грудня, заявив, що добиватиметься поховання своїх найманців на території меморіальної Алеї слави Білоострівського цвинтаря в Санкт-Петербурзі. Відповідне повідомлення у соцмережі "ВКонтакте" поширила пресслужба його компанії "Конкорд".

[ + – ] Пресслужба компанії Пригожина "Конкорд" поширила його заяву з цього питання

Так соратник Путіна відреагував на історію, що стала публічною, з похованням бійця Дмитра Меньшикова. Як повідомляв Фокус, 25 лютого цього року росіянина засудили до 7,5 років позбавлення волі за збут наркотиків. Пізніше його завербували до лав "вагнерівців", унаслідок чого він загинув у боях на території України. Проте мерія Санкт-Петербурга відмовилася надати йому місце на меморіальній Алеї слави. Журналістам неофіційно розповіли, що там не можуть лежати колишні карні злочинці, ділянка призначена лише для військовослужбовців ЗС РФ, до яких бійці "Групи Вагнера" не належать.

Натомість адміністрація російського міста вирішила створити нову ділянку цвинтаря під назвою "Алея доблесті". Однак, Пригожину такий варіант не сподобався.

"Хитровигадана адміністрація Смольного [адміністрація Санкт-Петербурга знаходиться в будівлі Смольного] вигадала новий термін — "Алея доблесті", де вирішили ховати всяку нечисть, на їхню думку, зокрема бійців ПВК "Вагнер", — прокоментував він.

Водночас, Пригожин наголосив, що можливо вони погодяться і на такий варіант, оскільки Меньшиков загинув місяць тому і досі не похований.

"Погодимося ми з цим рішенням чи ні, поки я не знаю. З одного боку, це спроба принизити загиблих бійців. З іншого боку, Дмитро Меньшиков загинув уже рівно місяць тому і досі не похований. А йти на угоду із совістю та ховати його в іншому регіоні, який із задоволенням надасть місце, не хотілося б", — додав він.

У зв'язку з цим глава "Групи Вагнера" звернувся до генерал-полковника РФ Андрія Картаполова з проханням вплинути на "прозахідну тусовку зі Смольного".

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін уже відреагував на обурення Пригожина. За його словами, регіональна влада має робити все, щоб "віддавати почесті" загиблим у війні проти України незалежно від їхнього статусу.

"На фронті всі рівні: добровольці, бійці ПВК, військовослужбовці. Не можна їх ділити. На всіх мають поширюватися норми законів щодо учасників бойових дій", — прокоментував Володін.

Він також пообіцяв, що Комітет Держдуми з оборони підготує відповідні пропозиції.

Раніше стало відомо, що син Євгена Пригожина Павло вважає за краще використовувати амуніцію західного виробництва. На фото, яке вивчили журналісти, він стоїть в американському шоломі, британському тактичному жилеті та словацьких черевиках.

За даними британської розвідки, "вагнерівці" прагнуть зберегти досвідчених командирів і бронетехніку, а завербованих засуджених новобранців вважають витратним матеріалом.