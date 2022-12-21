"Поширював фейки про вагнерівців": Пригожин зажадав звільнити директора музею в Єкатеринбурзі

Глава "Групи Вагнера" написав листа меру Єкатеринбурга зі скаргою на Ігоря Пушкарьова. Однак у мерії не стали звільняти директора, заявивши, що з цим мають розбиратися компетентні органи.

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Російський бізнесмен і голова "Групи Вагнера" Євген Пригожин написав листа меру Єкатеринбургу Олексію Орлову з вимогою звільнити директора музею історії міста Ігоря Пушкарьова, оскільки він виступає проти війни в Україні і нібито був пов'язаний із "західними спецслужбами". Про це пише місцеве видання It's my city.

Раніше Пушкарьов працював журналістом незалежного видання Znak.com. Після цього він обіймав посаду заступника директора у музеї історії. Проте восени минулого року минулий керівник установи звільнився, і Пушкарьов почав виконувати обов'язки директора.

Пригожин зацікавився директором музею недарма — діячі з проєкту Урал Live в грудні надіслали йому листа, в якому повідомили, що Пушкарьов, працюючи журналістом, виступав проти вторгнення в Україну і поширював "фейкову інформацію" про найманців "Групи Вагнера".

Анонімне джерело розповіло журналістам, що після звернення Пригожина оформлення Пушкарьова на посаді директора призупинили, проте у міському управлінні культури цю інформацію спростовують.

Як пише видання, мер Олексій Орлов не став звільняти Пушкарьова, заявивши, що не цікавився його журналістським минулим, а лише затвердив посаду директора. За його словами, звільнити з посади держслужбовця можна лише у тому випадку, якщо компетентні органи підтвердять інформацію, про яку заявляє голова "вагнерівців".

Проте додому до Пушкарьова вже навідалися співробітники російської поліції. Його відвезли до ділянки на допит, після чого відпустили. Сам він ситуацію поки не коментує.

Нагадаємо, голова гурту "Вагнера" захотів поговорити із Зеленським. Російський підприємець оприлюднив кадри, нібито записані в районі Бахмута, і заявив, що готовий зустрітися з українським президентом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пригожин образився, що "вагнерівців" не хочуть ховати на Алеї слави у Санкт-Петербурзі. В адміністрації російського міста запропонували створити окремий цвинтар для найманців під назвою "Алея Доблесті", але такий варіант бізнесмена також не влаштував.