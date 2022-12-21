СМИ сравнили поездку Зеленского в США с визитом Черчилля в 1941 году

Поездка британского премьер-министра в США состоялась спустя несколько дней после атак на Перл-Харбор и укрепила антигитлеровскую коалицию, которая в конечном итоге победила во Второй мировой и затем построила послевоенный демократический мир.

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США совпала с датой визита в США Уинстона Черчилля 81-летней давности. Судя по всему, украинский лидер, может рассчитывать примерно на тот же прием, который был оказан британскому премьеру в сверкающей огнями американской столице на Рождество после месяцев в темноты и бомбардировок Великобритании. Об этом сообщает CNN.

Это событие состоялось 22 декабря 1941 года, спустя несколько дней после атак японских ВМФ на Перл Харбор, и укрепило антигитлеровскую коалицию, которая в конечном итоге победила во Второй мировой войне и затем построила послевоенный демократический мир.

В своем обращении к парламенту Великобритании в начале года Зеленский сравнивал противостояние своей страны российской агрессии с тем, как Британия в одиночестве сражалась с нацистской Германией до того, как США вступили в войну.

Визит Зеленского в Вашингтон еще больше усиливает параллель со встречей британского премьера и президента США Франклина Рузвельта.

Черчилль был убежден в том, что участие США в войне станет ключевым аспектом поражения Адольфа Гитлера.

Зеленского в США также приветствуют как героя, и он возлагает надежды на то, что дополнительная поддержка США будет означать, что Вашингтон, по слова Черчиля, по-настоящему "вытащил из ножен меч свободы".

Зеленский, вероятно, не против таких исторических параллелей. В его обращении и британскому парламенту в марте были отсылки к одной из самых знаменитых военных речей Черчилля: "Мы не сдадимся, мы не проиграем, мы дойдем до конца".

[ + – ] Речь Черчилля в Конгрессе в 1941 году

В 1941 году британский лидер прибыл к берегам США на борту линкора "Герцог Йоркский", а затем совершил перелет на самолете из штата Виргиния в Вашингтон, где 22 декабря его встретил Франклин Рузвельт. На следующий день состоялась их совместная пресс-конференция.

Напомним, что Байден пригласил Зеленского на переговоры из-за того, что война вступает в новый этап. По словам представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, Байден и Зеленский собираются обсудить военную и экономическую помощь Украине.

Ранее Фокус сообщал, что СМИ раскрыли планы президента Украины после встречи с Байденом. Глава Белого дома встретит Зеленского в 21:00 по киевскому времени в Белом доме. После этого состоится совместная пресс-конференция.