ЗМІ порівняли поїздку Зеленського до США з візитом Черчилля у 1941 році

Поїздка британського прем'єр-міністра до США відбулася через кілька днів після атак на Перл-Гарбор і зміцнила антигітлерівську коаліцію, яка зрештою перемогла у Другій світовій і потім збудувала післявоєнний демократичний світ.

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Поїздка президента України Володимира Зеленського до США збіглася з датою візиту до США Вінстона Черчилля 81-річної давності. Судячи з усього, український лідер може розраховувати приблизно на той самий прийом, який був наданий британському прем'єру в американській столиці на Різдво, що виблискує вогнями, після місяців у темряві та бомбардувань Великої Британії. Про це повідомляє CNN.

Ця подія відбулася 22 грудня 1941 року, через кілька днів після атак японських ВМФ на Перл Гарбор, і зміцнила антигітлерівську коаліцію, яка зрештою перемогла у Другій світовій війні і потім збудувала післявоєнний демократичний світ.

У своєму зверненні до парламенту Великої Британії на початку року Зеленський порівнював протистояння своєї країни російській агресії з тим, як Британія на самоті боролася з нацистською Німеччиною до того, як США вступили у війну.

Візит Зеленського до Вашингтона ще більше посилює паралель із зустріччю британського прем'єра та президента США Франкліна Рузвельта.

Черчилль був переконаний у тому, що участь США у війні стане ключовим аспектом поразки Адольфа Гітлера.

Зеленського в США також вітають як героя, і він покладає надії на те, що додаткова підтримка США означатиме, що Вашингтон, за словами Черчилля, по-справжньому "витяг із піхви меч свободи".

Зеленський, мабуть, не проти таких історичних паралелей. У його зверненні до британського парламенту в березні були посилання до однієї з найзнаменитіших військових промов Черчилля: "Ми не здамося, ми не програємо, ми дійдемо до кінця".

[ + – ] Промова Черчилля в Конгресі 1941 року

У 1941 році британський лідер прибув до берегів США на борту лінкора "Герцог Йоркський", а потім здійснив переліт літаком зі штату Вірджинія до Вашингтона, де 22 грудня його зустрів Франклін Рузвельт. Наступного дня відбулася їх спільна пресконференція.

Нагадаємо, що Байден запросив Зеленського на переговори через те, що війна вступає у новий етап. За словами представника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, Байден і Зеленський збираються обговорити військову й економічну допомогу Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗМІ викрили плани президента України після зустрічі з Байденом. Глава Білого дому зустріне Зеленського о 21:00 за київським часом у Білому домі. Після цього відбудеться спільна пресконференція.