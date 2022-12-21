Самолет Зеленского приземлился на военной базе США Эндрюс (фото)

По данным журналистов, запланирована совместная пресс-конференция президента Украины с Джо Байденом и обращение Зеленского к Конгрессу.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для продолжения сотрудничества, которое приближает победу Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня я — в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы", — говорится в сообщении.

[ + – ] Зеленский прибыл в США

Запланированные переговоры с представителями США будут направлены на укрепление устойчивости и обороноспособности Украины.

[ + – ] Самолет Зеленского приземлился в США

По словам Зеленского, в 2023 году украинский флаг и свободу нужно вернуть всей Украине и ее жителям.

[ + – ] Самолет Зеленского приземлился в США

СМИ со ссылкой на военные источники, сообщили, что самолет Зеленского приземлился на авиабазе Эндрюс. Сегодня же он должен посетить Овальный кабинет в Белом доме, где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, который анонсировал новую военную помощь Украине почти на 2 миллиарда долларов.

Далее запланирована совместная пресс-конференция глав государств и обращение Зеленского к Конгрессу.

СМИ уже сравнили поездку и запланированное выступление Зеленского перед конгрессменами с визитом Черчилля в США в 1941 году.

Ранее Фокус сообщал, что США выделили Украине системы ПВО Patriot, считающиеся "золотым стандартом". У ВСУ также появятся возможности наносить точные ударов по ВС РФ.