Літак Зеленського приземлився на військовій базі США Ендрюс (фото)
За даними журналістів, заплановано спільну пресконференцію президента України з Джо Байденом і звернення Зеленського до Конгресу.
Президент України Володимир Зеленський прибув до США для продовження співробітництва, яке наближає перемогу України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні я — у Вашингтоні, щоб подякувати американському народу, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю щодо наближення нашої перемоги", — йдеться у повідомленні.
Заплановані переговори з представниками США будуть спрямовані на зміцнення стійкості й обороноздатності України.
За словами Зеленського, у 2023 році український прапор і свободу потрібно повернути всій Україні та її мешканцям.
ЗМІ з посиланням на військові джерела повідомили, що літак Зеленського приземлився на авіабазі Ендрюс. Сьогодні ж він має відвідати Овальний кабінет у Білому домі, де проведе переговори з президентом США Джо Байденом, який анонсував нову військову допомогу Україні майже на 2 мільярди доларів.
Далі заплановано спільну пресконференцію глав держав і звернення Зеленського до Конгресу.
ЗМІ вже порівняли поїздку та запланований виступ Зеленського перед конгресменами з візитом Черчилля до США у 1941 році.
Раніше Фокус повідомляв, що США виділили Україні системи ППО Patriot, які вважаються "золотим стандартом". У ЗСУ також з'являться можливості завдавати точних ударів по ЗС РФ.