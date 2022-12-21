Літак Зеленського приземлився на військовій базі США Ендрюс (фото)

За даними журналістів, заплановано спільну пресконференцію президента України з Джо Байденом і звернення Зеленського до Конгресу.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до США для продовження співробітництва, яке наближає перемогу України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні я — у Вашингтоні, щоб подякувати американському народу, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю щодо наближення нашої перемоги", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Зеленський прибув до США

Заплановані переговори з представниками США будуть спрямовані на зміцнення стійкості й обороноздатності України.

[ + – ] Літак Зеленського приземлився у США

За словами Зеленського, у 2023 році український прапор і свободу потрібно повернути всій Україні та її мешканцям.

[ + – ] Літак Зеленського приземлився у США

ЗМІ з посиланням на військові джерела повідомили, що літак Зеленського приземлився на авіабазі Ендрюс. Сьогодні ж він має відвідати Овальний кабінет у Білому домі, де проведе переговори з президентом США Джо Байденом, який анонсував нову військову допомогу Україні майже на 2 мільярди доларів.

Далі заплановано спільну пресконференцію глав держав і звернення Зеленського до Конгресу.

ЗМІ вже порівняли поїздку та запланований виступ Зеленського перед конгресменами з візитом Черчилля до США у 1941 році.

Раніше Фокус повідомляв, що США виділили Україні системи ППО Patriot, які вважаються "золотим стандартом". У ЗСУ також з'являться можливості завдавати точних ударів по ЗС РФ.