На границе США и Мексики демонтируют "стену Трампа"

Заграждение из транспортных контейнеров, высотой в 24метра, на границе с соседней страной появилось в Аризоне после незаконного указа губернатора штата Дуга Дьюси.

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В Аризоне (штат США, — ред.) на границе с Мексикой снесут импровизированную стену из морских контейнеров, которая получила название "стена Трампа". Об этом сообщает CNN.

"К 4 января 2023 года, насколько это возможно и чтобы не нанести ущерб землям, имуществу и природным ресурсам Соединенных Штатов, Аризона удалит все ранее установленные транспортные контейнеры и связанное с ними оборудование, материалы, транспортные средства и другие объекты", — говорится в постановлении суда.

"Стена Трампа" в Аризоне: что о ней известно

В августе губернатор штата Аризона Дуг Дьюси издал указ, предписывающий Департаменту по чрезвычайным ситуациям и военным вопросам штата использовать транспортные контейнеры для заполнения брешей вдоль границы с Мексикой.

Сделал он это без официального разрешения.

Контейнеры, весом 4 тыс. килограммов и размером 2,7 метра на 12 метров, были доставлены на место. Таким образом сейчас длинный ряд двухъярусных транспортных контейнеров образует стену между Соединенными Штатами и Мексикой в ​​отдаленном районе долины Сан-Рафаэль.

А уже в декабре администрация президента Джо Байдена подала в суд на Аризону за размещение транспортных контейнеров на границе.

Согласно последним документам, оказавшимся в распоряжении редакции CNN, федеральное правительство и Аризона достигли соглашения о демонтаже импровизированной пограничной стены из транспортных контейнеров.

Напомним, в сентябре этого года украинские военные нашли "стену Яценюка" на границе с Россией. "Стеной"оказался длинный зеленый забор с колючей проволокой сверху.

Фокус также писал, что Украина строит стену на границе с Беларусью. По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, уже обустроено порядка 3 км вдоль границы — со рвом, насыпью и железобетонным забором с колючей проволокой.