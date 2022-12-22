На кордоні США та Мексики демонтують "стіну Трампа"

Загородження з транспортних контейнерів заввишки 24 метри на кордоні з сусідньою країною з'явилося в Аризоні після незаконного указу губернатора штату Дуга Дьюсі.

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В Аризоні (штат США, ред.) на кордоні з Мексикою знесуть імпровізовану стіну з морських контейнерів, яка отримала назву "стіна Трампа". Про це повідомляє CNN.

"До 4 січня 2023 року, наскільки це можливо і щоб не завдати шкоди землям, майну та природним ресурсам Сполучених Штатів, Аризона видалить усі раніше встановлені транспортні контейнери та пов'язане з ними обладнання, матеріали, транспортні засоби та інші об'єкти", — йдеться у постанові суду.

"Стіна Трампа" в Аризоні: що про неї відомо

У серпні губернатор штату Аризона Дуг Дьюсі видав указ, який наказує Департаменту з надзвичайних ситуацій та військових питань штату використовувати транспортні контейнери для заповнення проломів уздовж кордону з Мексикою.

Зробив він це без офіційного дозволу.

Контейнери, вагою 4 тис. кілограмів та розміром 2,7 метра на 12 метрів, були доставлені на місце. Так зараз довгий ряд двоярусних транспортних контейнерів утворює стіну між Сполученими Штатами та Мексикою у віддаленому районі долини Сан-Рафаель.

А вже у грудні адміністрація президента Джо Байдена подала до суду на Аризону за розміщення транспортних контейнерів на кордоні.

Згідно з останніми документами, що опинилися у розпорядженні редакції CNN, федеральний уряд та Аризона досягли угоди про демонтаж імпровізованої прикордонної стіни з транспортних контейнерів.

Нагадаємо, у вересні цього року українські військові знайшли "стіну Яценюка" на кордоні з Росією. "Стіною" виявився довгий зелений паркан із колючим дротом зверху.

Фокус також писав, що Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю. За словами заступника керівника ВП Кирила Тимошенко, вже облаштовано близько 3 км уздовж кордону — з ровом, насипом та залізобетонним парканом із колючим дротом.