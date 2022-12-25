Курдский репер выиграл апелляцию на смертный приговор в Иране

Мужчину обвиняли в попытке убийства силовиков, поджоге мусорного бака и трех выстрелах в воздух во время антиправительственных протестов. Он отрицал все обвинения.

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Верховный суд Ирана принял апелляцию репера Самана Ясина на смертный приговор за поддержку антиправительственных протестов в стране. Однако подтвердил тот же приговор другому протестующему. Об этом сообщает британского издание The Guardian.

Саман Ясин известный курдский артист и репер, который открыто критиковал иранский режим в условиях нынешних протестов. Он писал сообщения в поддержку протестующих в своих социальных сетях и написал несколько песен о событиях в стране.

Власти Ирана обвинили его в попытке убийства силовиков, поджоге мусорного бака и трех выстрелах в воздух во время антиправительственных протестов. Он отрицал все обвинения.

На прошлой неделе мать репера разместила видео в социальных сетях, где умоляла помочь спасти ее сына.

"Где вы видели, чтобы жизнь любимого человека превращалась в мусорное ведро?" — говорится в ролике.

Первоначально суд заявил, что принял апелляции Самана Ясина и еще одного протестующего. Однако в последующем заявлении судебного информационного агентства Mizan говорится, что решение было принято только в пользу Ясина.

"Связи с общественностью Верховного суда Ирана скорректировали свою новость: "Апелляция Мохаммада Кобадлоо не принята… Апелляция Самана Сейди принята Верховным судом", — говорится в сообщении агентства.

Объясняя решение в своем первоначальном заявлении, он сослался на недостатки в расследовании дела и сообщил, что оно было возвращено в суд для повторного рассмотрения.

Гобадлу было предъявлено обвинение в убийстве полицейского и ранении пятерых человек своей машиной во время протестов.

Напомним, 14 ноября в Иране вынесли первый смертный приговор протестующему. Суд проходил в закрытом режиме, место вынесения приговора скрывают. Еще 20 обвиняемым может грозить смертная казнь.

Ранее, 4 октября СМИ сообщали, что полиция нравов в Иране убила еще двух девушек, 16 и 17 лет. 16-летняя видеоблогер Сарина Эсмаилзаде умерла от ударов дубинками по голове. У 17-летней Ники Шакарами были повреждения в области головы.