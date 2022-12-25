Курдський репер виграв апеляцію на смертний вирок в Ірані

Чоловіка звинувачували у спробі вбивства силовиків, підпалу сміттєвого бака та трьох пострілах у повітря під час антиурядових протестів. Він заперечував усі звинувачення.

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Верховний суд Ірану ухвалив апеляцію репера Самана Ясіна на смертний вирок за підтримку антиурядових протестів у країні. Проте підтвердив той самий вирок іншому протестувальнику. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Саман Ясін відомий курдський артист та репер, який відкрито критикував іранський режим в умовах нинішніх протестів. Він писав повідомлення на підтримку протестувальників у своїх соціальних мережах та написав кілька пісень про події у країні.

Влада Ірану звинуватила його у спробі вбивства силовиків, підпалу сміттєвого бака та трьох пострілах у повітря під час антиурядових протестів. Він заперечував усі звинувачення.

Минулого тижня мати репера розмістила відео у соціальних мережах, де благала допомогти врятувати її сина.

"Де ви бачили, щоб життя коханої людини перетворювалося на відро для сміття?" — йдеться у ролику.

Спочатку суд заявив, що прийняв апеляції Самана Ясіна та ще одного протестувальника. Однак у наступній заяві судового інформаційного агентства Mizan сказано, що рішення було ухвалено лише на користь Ясіна.

"Зв'язки з громадськістю Верховного суду Ірану скоригували свою новину: "Апеляцію Мохаммада Кобадлоо не прийнято... Апеляцію Саману Сейді прийнято Верховним судом", — йдеться в повідомленні агентства.

Пояснюючи рішення у своїй первісній заяві, він послався на недоліки у розслідуванні справи та повідомив, що вона була повернута до суду для повторного розгляду.

Гобадлу було пред'явлено звинувачення у вбивстві поліцейського та пораненні п'ятьох людей своєю машиною під час протестів.

Нагадаємо, 14 листопада в Ірані винесли перший смертний вирок протестувальнику. Суд проходив у закритому режимі, місце ухвалення вироку приховують. Ще 20 обвинуваченим може загрожувати страта.

Раніше, 4 жовтня ЗМІ повідомляли, що поліція вдач в Ірані вбила ще двох дівчат, 16 і 17 років. 16-річна відеоблогер Саріна Есмаїлзаде померла від ударів палицями по голові. 17-річна Ніка Шакарамі мала пошкодження в області голови.