В Финляндии во время рождественской службы сгорела деревянная церковь 18 столетия (фото)

В момент пожара в храме было около 30-40 человек. Полиция подозревает, что историческая церковь была подожжена намерено.

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В финском селе Раутярви, что в Южной Карелии, во время рождественской службы загорелась деревянная церковь 18 века, она полностью сгорела. Об этом сообщает издание Yle.

Пожар в здании храма произошел 25 декабря в 8:30 утра, через полчаса после начала службы. Спасатели сначала отреагировала на автоматическую пожарную сигнализацию, но на месте ситуация переросла в крупный пожар.

"Священник сказал в микрофон, что в зале пожар, выходите через боковые двери. Да, он вышел очень быстро. Эти окна действительно дребезжали, а в холле уже было довольно сильное пламя", — рассказала прихожанка.

В момент пожара в храме было около 30-40 человек.

Полиция подозревает, что историческая деревянная церковь была подожжена намерено. В ходе выездной проверки полиция обнаружила признаки преступления, в связи с чем было начато предварительное расследование по статье вандализм при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, 25 декабря в России загорелся торговый центр. Пожар охватил площадь в 1000 кв.м, он произошел в станице Тбилисской Краснодарского края РФ.

Ранее, 1 декабря в Румынии сгорел рождественский грузовик Coca-Cola. Праздничный грузовик загорелся прямо во время движения. Возможной причиной пожара называют короткое замыкание светодиодной иллюминации.