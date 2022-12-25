У Фінляндії під час різдвяної служби згоріла дерев'яна церква 18-го століття (фото)

У момент пожежі у храмі було близько 30-40 людей. Поліція підозрює, що історична церква була навмисне підпалена.

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У фінському селі Раутярві, що у Південній Карелії, під час різдвяної служби спалахнула дерев'яна церква 18 століття, вона повністю згоріла. Про це повідомляє видання Yle.

Пожежа в будівлі храму сталася 25 грудня о 8:30 ранку, через пів години після початку служби. Рятувальники спочатку відреагувала на автоматичну пожежну сигналізацію, але на місці ситуація переросла у велику пожежу.

"Священник сказав у мікрофон, що в залі пожежа, виходьте через бічні двері. Так, він вийшов дуже швидко. Ці вікна дійсно деренчали, а в холі вже було досить сильне полум'я", — розповіла парафіянка.

У момент пожежі у храмі було близько 30-40 людей.

Поліція підозрює, що історична дерев'яна церква була навмисне підпалена. У ході виїзної перевірки поліція виявила ознаки злочину, у зв'язку з чим було розпочато попереднє розслідування за статтею вандалізм за обтяжливих обставин.

Нагадаємо, 25 грудня в Росії спалахнув торговий центр. Пожежа охопила площу 1000 кв.м, вона сталася у станиці Тбіліська Краснодарського краю РФ.

Раніше, 1 грудня в Румунії згоріла різдвяна вантажівка Coca-Cola. Святкова вантажівка спалахнула прямо під час руху. Можливою причиною пожежі називають коротке замикання світлодіодної ілюмінації.